Мониторинговый канал "Радиостанции Судного дня" приостановил трансляцию
05:27 14.11.2025 (обновлено: 06:11 14.11.2025)
Мониторинговый канал "Радиостанции Судного дня" приостановил трансляцию
Трансляции с радиостанции УВБ-76, также известной как "радиостанция Судного дня", временно не будет из-за отключения света после попадания БПЛА по подстанции
2025
происшествия, россия
Происшествия, Россия
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Трансляции с радиостанции УВБ-76, также известной как "радиостанция Судного дня", временно не будет из-за отключения света после попадания БПЛА по подстанции, утверждает отслеживающий активность радиостанции Тelegram-аккаунт "УВБ-76 эфир".
"Трансляции временно не будет. Проблема в отключении электроэнергии из-за попадания по подстанции БПЛА", - говорится в сообщении.
При этом в сообщении не уточняется, касается ли это трансляции сигнала радиостанции, или речь идёт о трансляции в самом канале. Некоторые подписчики в комментариях к посту заявили, что у них радиостанция "жужжит, как и жужжала", кто-то пишет, что "у нас не жужжит".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Вышка мобильной связи - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Радио Судного дня" передало новое загадочное сообщение
