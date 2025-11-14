https://ria.ru/20251114/ataka-2054902705.html
Мониторинговый канал "Радиостанции Судного дня" приостановил трансляцию
Мониторинговый канал "Радиостанции Судного дня" приостановил трансляцию - РИА Новости, 14.11.2025
Мониторинговый канал "Радиостанции Судного дня" приостановил трансляцию
Трансляции с радиостанции УВБ-76, также известной как "радиостанция Судного дня", временно не будет из-за отключения света после попадания БПЛА по подстанции,... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T05:27:00+03:00
2025-11-14T05:27:00+03:00
2025-11-14T06:11:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019385813_0:259:2516:1674_1920x0_80_0_0_64c6270b2d05876aeba0fe65145215ac.jpg
https://ria.ru/20251110/soobschenie-2053937286.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019385813_84:0:2316:1674_1920x0_80_0_0_24f38e32aa5cff985a41406deb90c2b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Мониторинговый канал "Радиостанции Судного дня" приостановил трансляцию
Канал "УВБ-76 эфир" временно прекратил трансляцию из-за атаки дрона
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Трансляции с радиостанции УВБ-76, также известной как "радиостанция Судного дня", временно не будет из-за отключения света после попадания БПЛА по подстанции, утверждает отслеживающий активность радиостанции Тelegram-аккаунт
"УВБ-76 эфир".
«
"Трансляции временно не будет. Проблема в отключении электроэнергии из-за попадания по подстанции БПЛА", - говорится в сообщении.
При этом в сообщении не уточняется, касается ли это трансляции сигнала радиостанции, или речь идёт о трансляции в самом канале. Некоторые подписчики в комментариях к посту заявили, что у них радиостанция "жужжит, как и жужжала", кто-то пишет, что "у нас не жужжит".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".