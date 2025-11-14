https://ria.ru/20251114/armija-2054918695.html
ВС России установили контроль над улицей Приоскольной в Купянске
Российская армия установила контроль над улицей Приоскольной в Купянске, сообщил командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с... РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
общество
вооруженные силы рф
ВС России установили контроль над улицей Приоскольной в Купянске
