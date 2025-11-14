https://ria.ru/20251114/arktika-2055036433.html
Студенты на хакатоне предложили варианты решения проблем Арктики
Студенты на хакатоне предложили варианты решения проблем Арктики
Арктического молодежного правового хакатона, который прошел 13-14 ноября в Санкт-Петербурге. Мероприятие было организовано в рамках большого Международного... РИА Новости, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Арктического молодежного правового хакатона, который прошел 13-14 ноября в Санкт-Петербурге. Мероприятие было организовано в рамках большого Международного арктического правового форума, сообщили РИА Новости в представительстве Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге.
Пять студенческих команд из вузов Санкт-Петербурга и Тюмени собрались в историческом здании галереи цифрового искусства "Цифергауз", чтобы выработать свои решения по важному вопросу об особенностях обращения с твердыми коммунальными отходами в ЯНАО в условиях Арктики. Их работы оценивало экспертное жюри под председательством заместителя губернатора ЯНАО Сергея Карасева.
"На Ямале мы уделяем большое внимание привлечению новых кадров в регион, и проведение подобных мероприятий для активной и заинтересованной молодежи позволяет нам находить будущих профессионалов, которые будут развивать северный регион. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы уже сейчас вовлекать молодежь в решение актуальных вопросов. Отрадно видеть, что молодое поколение уже со студенческой скамьи показывает высокий уровень подготовки и заинтересованность в будущем Арктического края", — рассказал Сергей Карасев.
По словам организаторов, кейс, предложенный для решения студентам, актуален для арктических регионов и помогает привлечь молодежь к решению реальных проблем северных территорий.
Правовой форум проводится в одиннадцатый раз правительством ЯНАО совместно с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ для обсуждения актуальных вопросов развития Арктики.