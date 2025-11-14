https://ria.ru/20251114/anchelotti-2055027305.html
Анчелотти назвал фаворитов ЧМ-2026
Анчелотти назвал фаворитов ЧМ-2026
Анчелотти назвал фаворитов ЧМ-2026
Главный тренер сборной Бразилии по футболу итальянец Карло Анчелотти назвал сборные Франции, Испании, Англии, Германии, Аргентины и Португалии главными...
Анчелотти назвал фаворитов ЧМ-2026
Анчелотти назвал сборные Франции, Испании, Аргентины фаворитами ЧМ
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной Бразилии по футболу итальянец Карло Анчелотти назвал сборные Франции, Испании, Англии, Германии, Аргентины и Португалии главными фаворитами чемпионата мира 2026 года.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир впервые пройдет на территории трех стран, в нем впервые выступят 48 участников.
"Фавориты прежние. Франция, Испания, Англия, Германия, Аргентина, Португалия. Но нужно быть внимательным - с 48 участниками сюрпризы точно будут. Завтра мы играем со сборной Сенегала, которая обыграла англичан, они очень сильны. Как и сборная Марокко, которая играет великолепно. Нужно быть готовыми и нацеленными", - цитирует Анчелотти
Sky Sport Italia.
В то же время специалист выразил надежду на то, что в финале турнира встретятся сборные Бразилии и Италии, которая пропустила два предыдущих чемпионата мира и еще не гарантировала себе участие на предстоящем мировом первенстве.
"Очень надеюсь, что сборная Италии сможет квалифицироваться. Она должна квалифицироваться. И, честно говоря, я думаю, у нее получится. И тогда мы назначаем ей встречу в финале. Это сделало бы всех счастливыми: итальянцев, бразильцев и особенно меня. С эмоциональной точки зрения для меня это было бы прекрасно", - добавил Анчелотти.
Анчелотти начинал свою тренерскую карьеру в тренерском штабе сборной Италии в начале 1990-х годов. Также он тренировал итальянские клубы "Реджана", "Парма
", "Ювентус
", "Милан
" и "Наполи
".