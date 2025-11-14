Рейтинг@Mail.ru
Пилот в США умер от аллергии на мясо - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/allergiya-2054914310.html
Пилот в США умер от аллергии на мясо
Пилот в США умер от аллергии на мясо - РИА Новости, 14.11.2025
Пилот в США умер от аллергии на мясо
Пилот авиакомпании из американского штата Нью-Джерси стал первым человеком, умершим от аллергии на мясо, вызванной укусом клеща, сообщает медицинское издание... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T07:53:00+03:00
2025-11-14T07:53:00+03:00
в мире
нью-джерси
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
https://ria.ru/20250724/aleergiya-2031023780.html
https://ria.ru/20250812/anaplazmoz-2034868260.html
нью-джерси
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-джерси, сша
В мире, Нью-Джерси, США
Пилот в США умер от аллергии на мясо

Пилот в США стал первым человеком, умершим от клещевой аллергии на мясо

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пилот авиакомпании из американского штата Нью-Джерси стал первым человеком, умершим от аллергии на мясо, вызванной укусом клеща, сообщает медицинское издание Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.
По словам исследователей, 47-летний мужчина почувствовал себя плохо через четыре часа после того, как съел гамбургер в сентябре 2024 года. Вечером он был обнаружен без сознания на полу в ванной. Вскрытие показало, что смерть была внезапной и необъяснимой.
Аллергия у мужчины - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Врач рассказал, как отличить аллергию от простуды
24 июля, 03:35
"Мы сообщаем о первом задокументированном случае смертельного исхода от альфа-гал синдрома (АГС), наступившего после употребления в пищу мяса", - говорится в статье.
Только в апреле анализ крови выявил антитела к сахару, называемому альфа-гал. Этот сахар содержится в крови коров, оленей, коз и свиней. Когда клещи питаются этими животными, сахар попадает в их слюну и может передаваться человеку через укусы.
У укушенных может развиться АГС — повышенная чувствительность к сахару альфа-гал, вызывающая аллергические реакции при употреблении мяса. Симптомы включают тошноту, спазмы желудка, диарею, крапивницу и затрудненное дыхание. Большинство случаев в США связано с определённым видом клеща — клещом-звездоносом, который встречается на северо-востоке, юге и Среднем Западе.
Укус клеща - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Подмосковье
12 августа, 18:15
 
В миреНью-ДжерсиСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала