Пилот в США умер от аллергии на мясо

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пилот авиакомпании из американского штата Нью-Джерси стал первым человеком, умершим от аллергии на мясо, вызванной укусом клеща, сообщает медицинское издание Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice

По словам исследователей, 47-летний мужчина почувствовал себя плохо через четыре часа после того, как съел гамбургер в сентябре 2024 года. Вечером он был обнаружен без сознания на полу в ванной. Вскрытие показало, что смерть была внезапной и необъяснимой.

"Мы сообщаем о первом задокументированном случае смертельного исхода от альфа-гал синдрома (АГС), наступившего после употребления в пищу мяса", - говорится в статье.

Только в апреле анализ крови выявил антитела к сахару, называемому альфа-гал. Этот сахар содержится в крови коров, оленей, коз и свиней. Когда клещи питаются этими животными, сахар попадает в их слюну и может передаваться человеку через укусы.