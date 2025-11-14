Рейтинг@Mail.ru
Россия сообщила МАГАТЭ о росте агрессии Киева против атомной энергетики - РИА Новости, 14.11.2025
15:04 14.11.2025 (обновлено: 16:58 14.11.2025)
Россия сообщила МАГАТЭ о росте агрессии Киева против атомной энергетики
Россия сообщила МАГАТЭ о росте агрессии Киева против атомной энергетики
киев, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, россия
Киев, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Россия
Лихачев: "Росатом" проинформировал МАГАТЭ о росте агрессии Украины против АЭС

КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация проинформировала Международное агентство по атомной энергии о росте агрессии Киева против российской атомной энергетики.
"Мы сегодня очень четко по этому поводу проинформировали генерального директора МАГАТЭ, всю делегацию, и я очень надеюсь, что вот эту озабоченность по недопущению агрессии вообще и уж тем более эскалации этой агрессии в адрес объектов атомной энергетики наши партнеры увезут с собой в Вену", - сказал Лихачев журналистам.
Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, заявил Лихачев
Запад контролирует управляющий совет МАГАТЭ, заявил Лихачев
6 июня, 14:31
 
КиевАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭРоссия
 
 
