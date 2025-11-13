Рейтинг@Mail.ru
15:36 13.11.2025
Жителя Калужской области осудили за госизмену и оправдание терроризма
Жителя Калужской области осудили за госизмену и оправдание терроризма
происшествия, калужская область, россия
Происшествия, Калужская область, Россия
Жителя Калужской области осудили за госизмену и оправдание терроризма

Житель Калужской области получил 14 лет колонии за оправдание терроризма

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Суд приговорил 20‑летнего жителя Калужской области к 14 годам колонии за государственную измену и публичное оправдание терроризма, сообщили в региональной прокуратуре.
Суд установил, что фигурант по поручению представителя украинской спецслужбы с помощью мессенджера пересылал фотографии и видеозаписи мест расположения российских военных объектов, указывая их географические координаты. Кроме того, в октябре 2023 года он оставил в сети, под видеозаписью на одном из иностранных каналов, комментарий, где оправдывал действия украинских националистических организаций, признанных террористическими и запрещенных в России. Мужчину задержали сотрудники УФСБ по Калужской области.
"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Калужской области. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), ст. 275 УК РФ (государственная измена)… Назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.
Также уточняется, что ему назначено ограничение свободы на один год и запрет на деятельность, связанную с размещением информации в интернете, на три года. Приговор не вступил в законную силу.
Скульптура богини Фемиды
В Калуге вынесли приговор местным жителям, поджигавшим вышки сотовой связи
25 сентября, 14:55
 
ПроисшествияКалужская областьРоссия
 
 
