Жителя Калужской области осудили за госизмену и оправдание терроризма

БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Суд приговорил 20‑летнего жителя Калужской области к 14 годам колонии за государственную измену и публичное оправдание терроризма, сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что фигурант по поручению представителя украинской спецслужбы с помощью мессенджера пересылал фотографии и видеозаписи мест расположения российских военных объектов, указывая их географические координаты. Кроме того, в октябре 2023 года он оставил в сети, под видеозаписью на одном из иностранных каналов, комментарий, где оправдывал действия украинских националистических организаций, признанных террористическими и запрещенных в России . Мужчину задержали сотрудники УФСБ по Калужской области

"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Калужской области. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), ст. 275 УК РФ (государственная измена)… Назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.