13:27 13.11.2025
В Омске мужчина поджег полицейский автомобиль по указанию мошенников
В Омске мужчина поджег полицейский автомобиль по указанию мошенников
Житель Омска поджег служебный автомобиль полиции после общения с мошенниками, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. РИА Новости, 13.11.2025
происшествия, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Омске мужчина поджег полицейский автомобиль по указанию мошенников

Житель Омска поджег служебный автомобиль полиции после общения с мошенниками

Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
ОМСК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Омска поджег служебный автомобиль полиции после общения с мошенниками, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Полицейские задержали 27-летнего жителя Омска, который подозревается в поджоге служебного автомобиля. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. мужчина перевел интернет-мошенникам 720 тысяч рублей, после этого злоумышленники, представившись сотрудниками различных силовых ведомств, сообщили ему, что он фигурирует в деле о государственной измене в связи с финансированием ВСУ. Чтобы избежать уголовной ответственности, он по их указанию поджег служебный автомобиль.
"По версии следствия, днем 11 ноября 2025 года на улице Комкова в Омске подозреваемый, действуя под влиянием обмана со стороны неизвестных лиц, с которыми общался в сети интернет, умышленно поджег припаркованный во дворе жилого дома служебный автомобиль участкового уполномоченного полиции", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мужчина находится под домашним арестом. Расследование продолжается.
ПроисшествияОмскРоссияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
