В Омске мужчина поджег полицейский автомобиль по указанию мошенников
ОМСК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Омска поджег служебный автомобиль полиции после общения с мошенниками, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Полицейские задержали 27-летнего жителя Омска
, который подозревается в поджоге служебного автомобиля. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. мужчина перевел интернет-мошенникам 720 тысяч рублей, после этого злоумышленники, представившись сотрудниками различных силовых ведомств, сообщили ему, что он фигурирует в деле о государственной измене в связи с финансированием ВСУ
. Чтобы избежать уголовной ответственности, он по их указанию поджег служебный автомобиль.
"По версии следствия, днем 11 ноября 2025 года на улице Комкова в Омске подозреваемый, действуя под влиянием обмана со стороны неизвестных лиц, с которыми общался в сети интернет, умышленно поджег припаркованный во дворе жилого дома служебный автомобиль участкового уполномоченного полиции", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мужчина находится под домашним арестом. Расследование продолжается.