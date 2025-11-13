В Омске мужчина поджег полицейский автомобиль по указанию мошенников

ОМСК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Омска поджег служебный автомобиль полиции после общения с мошенниками, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

"По версии следствия, днем 11 ноября 2025 года на улице Комкова в Омске подозреваемый, действуя под влиянием обмана со стороны неизвестных лиц, с которыми общался в сети интернет, умышленно поджег припаркованный во дворе жилого дома служебный автомобиль участкового уполномоченного полиции", – сообщили в пресс-службе ведомства.