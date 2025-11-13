Дотком назвал Зеленского коррупционером

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, на фоне крупного коррупционного скандала на Украине назвал Владимира Зеленского коррупционером и выразил недовольство тем, что другие страны продолжают помогать Киеву.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.