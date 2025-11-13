Рейтинг@Mail.ru
Дотком назвал Зеленского коррупционером - РИА Новости, 13.11.2025
13:31 13.11.2025
Дотком назвал Зеленского коррупционером
Дотком назвал Зеленского коррупционером - РИА Новости, 13.11.2025
Дотком назвал Зеленского коррупционером
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, на фоне крупного коррупционного скандала на Украине назвал Владимира... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:31:00+03:00
2025-11-13T13:31:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
ким дотком (шмитц)
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054708216.html
https://ria.ru/20251113/skandal-2054680570.html
украина
киев
в мире, украина, киев, владимир зеленский, ким дотком (шмитц), герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Ким Дотком (Шмитц), Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Дотком назвал Зеленского коррупционером

Дотком назвал Зеленского коррупционером на фоне скандала на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, на фоне крупного коррупционного скандала на Украине назвал Владимира Зеленского коррупционером и выразил недовольство тем, что другие страны продолжают помогать Киеву.
"Коррупция на Украине неистова. Мы все знаем, что Зеленский коррумпирован. Почему мы даем ему все больше?" - написал Дотком в соцсети X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
На Западе сообщили, что ждет Зеленского из-за нового скандала
Вчера, 12:02
Вчера, 12:02
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Экс-депутат Рады назвал коррупционное дело на Украине сигналом Зеленскому
Вчера, 10:28
Вчера, 10:28
 
