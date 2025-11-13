"Вопрос выживания". Зеленский сделал громкое заявление в адрес ЕС

https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054722911.html
Владимир Зеленский призвал европейских союзников преодолеть разногласия по поводу использования замороженных российских активов, предупредив, что иначе ему... РИА Новости, 13.11.2025
Зеленский заявил о зависимости Украины от европейской помощи
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал европейских союзников преодолеть разногласия по поводу использования замороженных российских активов, предупредив, что иначе ему придется искать некие другие варианты. Об этом он сказал в интервью Bloomberg Television.
"Надеюсь, <…> мы примем это решение. В противном случае нам придется искать альтернативу, это вопрос нашего выживания. Поэтому нам это очень нужно. И я рассчитываю на партнеров", — заявил Зеленский
.
Он добавил, что свежее финансирование имеет решающее значение для его страны.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС
и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России
. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear
— одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии
, что ЕС с января по июль перевел Киеву
10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
Сейчас ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита. Утверждается, что Украина
вернет его после окончания конфликта, если Россия "выплатит ей материальный ущерб". При этом внутри ЕС нет согласия по этому вопросу.
В Москве
неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова
называла оторванными от реальности.
Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.