"Вопрос выживания". Зеленский сделал громкое заявление в адрес ЕС
12:48 13.11.2025 (обновлено: 21:36 13.11.2025)
"Вопрос выживания". Зеленский сделал громкое заявление в адрес ЕС
Владимир Зеленский призвал европейских союзников преодолеть разногласия по поводу использования замороженных российских активов, предупредив, что иначе ему... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
россия
киев
украина
владимир зеленский
в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский
"Вопрос выживания". Зеленский сделал громкое заявление в адрес ЕС

Зеленский заявил о зависимости Украины от европейской помощи

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал европейских союзников преодолеть разногласия по поводу использования замороженных российских активов, предупредив, что иначе ему придется искать некие другие варианты. Об этом он сказал в интервью Bloomberg Television.
"Надеюсь, <…> мы примем это решение. В противном случае нам придется искать альтернативу, это вопрос нашего выживания. Поэтому нам это очень нужно. И я рассчитываю на партнеров", — заявил Зеленский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
На Западе сообщили, что ждет Зеленского из-за нового скандала
Вчера, 12:02
Он добавил, что свежее финансирование имеет решающее значение для его страны.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
Сейчас ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия "выплатит ей материальный ущерб". При этом внутри ЕС нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.
Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Потерял дар речи": на Западе раскрыли, что недавно произошло с Зеленским
Вчера, 06:10
 
