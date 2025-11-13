"Вопрос выживания". Зеленский сделал громкое заявление в адрес ЕС

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал европейских союзников преодолеть разногласия по поводу использования замороженных российских активов, предупредив, что иначе ему придется искать некие другие варианты. Об этом он сказал в интервью Bloomberg Television.

"Надеюсь, <…> мы примем это решение. В противном случае нам придется искать альтернативу, это вопрос нашего выживания. Поэтому нам это очень нужно. И я рассчитываю на партнеров", — заявил Зеленский

Он добавил, что свежее финансирование имеет решающее значение для его страны.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России . Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии , что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

Сейчас ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия "выплатит ей материальный ущерб". При этом внутри ЕС нет согласия по этому вопросу.

Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.