Рейтинг@Mail.ru
Центры здоровья Подмосковья получили более 50 новых приборов - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:22 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/zdorove-2054820824.html
Центры здоровья Подмосковья получили более 50 новых приборов
Центры здоровья Подмосковья получили более 50 новых приборов - РИА Новости, 13.11.2025
Центры здоровья Подмосковья получили более 50 новых приборов
Центры здоровья Подмосковья получили 54 диагностических прибора с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:22:00+03:00
2025-11-13T17:22:00+03:00
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933952980_242:0:3883:2048_1920x0_80_0_0_47f338fa1d99d5799b0a7e6356f544f8.jpg
https://ria.ru/20251113/spetstekhnika-2054767990.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933952980_1101:0:3832:2048_1920x0_80_0_0_050cda8b437436cbeffa5f38344f8853.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
Центры здоровья Подмосковья получили более 50 новых приборов

В центры здоровья Подмосковья поступило 54 прибора для проверки организма

© iStock.com / Kobus LouwВрачи обсуждают анализы пациента
Врачи обсуждают анализы пациента - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© iStock.com / Kobus Louw
Врачи обсуждают анализы пациента. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Центры здоровья Подмосковья получили 54 диагностических прибора с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В Подмосковье работает 27 центров здоровья для взрослых, где каждый житель может пройти комплексную диагностику, в том числе ЭКГ, оценку функций дыхательной системы, уровня сахара в крови и других показателей здоровья, а также получить консультации врачей по укреплению организма и отказу от вредных привычек. С начала года центры получили 54 диагностических прибора, до конца года получат еще 4", — рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что это позволит сделать диагностику более качественной и доступной.
Кроме того, в центрах работают школы здоровья, где проводятся занятия по профилактике хронических заболеваний, здоровому образу жизни, правильному питанию и физическим нагрузкам.
Медпомощь в центрах здоровья оказывается бесплатно, по полису ОМС. Обратиться можно самостоятельно или по направлению из поликлиники.
Грузовые автомобили со снегом - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Свыше 550 единиц спецтехники обслужат федтрассы в Подмосковье зимой
Вчера, 14:56
 
Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала