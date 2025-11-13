Центры здоровья Подмосковья получили более 50 новых приборов

"В Подмосковье работает 27 центров здоровья для взрослых, где каждый житель может пройти комплексную диагностику, в том числе ЭКГ, оценку функций дыхательной системы, уровня сахара в крови и других показателей здоровья, а также получить консультации врачей по укреплению организма и отказу от вредных привычек. С начала года центры получили 54 диагностических прибора, до конца года получат еще 4", — рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.