Центры здоровья Подмосковья получили более 50 новых приборов
Центры здоровья Подмосковья получили более 50 новых приборов
Центры здоровья Подмосковья получили 54 диагностических прибора с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Центры здоровья Подмосковья получили 54 диагностических прибора с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В Подмосковье работает 27 центров здоровья для взрослых, где каждый житель может пройти комплексную диагностику, в том числе ЭКГ, оценку функций дыхательной системы, уровня сахара в крови и других показателей здоровья, а также получить консультации врачей по укреплению организма и отказу от вредных привычек. С начала года центры получили 54 диагностических прибора, до конца года получат еще 4", — рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что это позволит сделать диагностику более качественной и доступной.
Кроме того, в центрах работают школы здоровья, где проводятся занятия по профилактике хронических заболеваний, здоровому образу жизни, правильному питанию и физическим нагрузкам.
Медпомощь в центрах здоровья оказывается бесплатно, по полису ОМС. Обратиться можно самостоятельно или по направлению из поликлиники.