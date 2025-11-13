Рейтинг@Mail.ru
В Кремле обратили внимание на заявления Киева о прекращении переговоров - РИА Новости, 13.11.2025
13:08 13.11.2025
В Кремле обратили внимание на заявления Киева о прекращении переговоров
В Кремле обратили внимание на заявления Украины о прекращении переговоров с РФ, они важные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле обратили внимание на заявления Киева о прекращении переговоров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Вид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на заявления Украины о прекращении переговоров с РФ, они важные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя его заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.
"Мы тоже обратили внимание на это заявление. Они важны", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления украинской стороны.
Россия открыта к дипломатическому урегулированию на Украине, заявил Песков
Вчера, 13:07
