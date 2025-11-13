https://ria.ru/20251113/zayavleniya-2054733434.html
В Кремле обратили внимание на заявления Киева о прекращении переговоров
В Кремле обратили внимание на заявления Киева о прекращении переговоров - РИА Новости, 13.11.2025
В Кремле обратили внимание на заявления Киева о прекращении переговоров
В Кремле обратили внимание на заявления Украины о прекращении переговоров с РФ, они важные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2025
В Кремле обратили внимание на заявления Киева о прекращении переговоров
