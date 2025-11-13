В Армении защита архиепископа Аджапахяна обжаловала обвинительный приговор

ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Защита обвиняемого в призывах к захвату власти в Армении архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна обжаловала его обвинительный приговор в апелляционном суде, попросив признать его невиновность, говорится в заявлении команды адвокатов священника.
В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.
"Адвокаты архиепископа Микаэла Аджапахяна сегодня, 13 ноября, подали апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции от 3 октября, вынесенный судьей Армине Меликсетян. Защита просит полностью отменить приговор и вынести новый судебный акт, объявив Микаэла Аджапахяна невиновным", - говорится в сообщении.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
