Рейтинг@Mail.ru
В Армении защита архиепископа Аджапахяна обжаловала обвинительный приговор - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/zaschita-2054836070.html
В Армении защита архиепископа Аджапахяна обжаловала обвинительный приговор
В Армении защита архиепископа Аджапахяна обжаловала обвинительный приговор - РИА Новости, 13.11.2025
В Армении защита архиепископа Аджапахяна обжаловала обвинительный приговор
Защита обвиняемого в призывах к захвату власти в Армении архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна обжаловала его обвинительный приговор в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T18:16:00+03:00
2025-11-13T18:16:00+03:00
в мире
армения
ереван
россия
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036102621_0:47:2238:1306_1920x0_80_0_0_3f4d74a56115de3689ed39b46af578b9.jpg
https://ria.ru/20251113/armeniya-2054823648.html
https://ria.ru/20251109/armenija-2053829177.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036102621_19:0:2219:1650_1920x0_80_0_0_271c169e0317aed319395a78d59ecef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
В Армении защита архиепископа Аджапахяна обжаловала обвинительный приговор

В Армении защита Аджапахяна обжаловала приговор в апелляционном суде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМикаэл Аджапахян
Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Микаэл Аджапахян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Защита обвиняемого в призывах к захвату власти в Армении архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна обжаловала его обвинительный приговор в апелляционном суде, попросив признать его невиновность, говорится в заявлении команды адвокатов священника.
В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.
Архиепископ Баграт Галстанян в суде - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Армении суд продлил арест архиепископу Галстаняну
Вчера, 17:29
"Адвокаты архиепископа Микаэла Аджапахяна сегодня, 13 ноября, подали апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции от 3 октября, вынесенный судьей Армине Меликсетян. Защита просит полностью отменить приговор и вынести новый судебный акт, объявив Микаэла Аджапахяна невиновным", - говорится в сообщении.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Кафедральный Собор в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Армении назвали гонения на Армянскую апостольскую церковь спланированными
9 ноября, 21:37
 
В миреАрменияЕреванРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала