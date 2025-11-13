В Армении защита архиепископа Аджапахяна обжаловала обвинительный приговор

ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Защита обвиняемого в призывах к захвату власти в Армении архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна обжаловала его обвинительный приговор в апелляционном суде, попросив признать его невиновность, говорится в заявлении команды адвокатов священника.