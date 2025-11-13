Рейтинг@Mail.ru
Госдеп удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1983 году, пишет WP - РИА Новости, 13.11.2025
15:43 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/zapisi-2054787016.html
Госдеп удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1983 году, пишет WP
Госдеп удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1983 году, пишет WP - РИА Новости, 13.11.2025
Госдеп удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1983 году, пишет WP
Госдепартамент США без объяснения причин удалил онлайн-записи о риске непреднамеренной ядерной войны с СССР во время учений НАТО Able Archer 83 в Западной... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:43:00+03:00
2025-11-13T15:43:00+03:00
в мире
сша
ссср
западная европа
государственный департамент сша
нато
в мире, сша, ссср, западная европа, государственный департамент сша, нато
В мире, США, СССР, Западная Европа, Государственный департамент США, НАТО
Госдеп удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1983 году, пишет WP

WP: госдеп без объяснения удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1983

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США без объяснения причин удалил онлайн-записи о риске непреднамеренной ядерной войны с СССР во время учений НАТО Able Archer 83 в Западной Европе в ноябре 1983 года, сообщает газета Washington Post.
Как пишет издание, с 1991 года ведомство по закону обязано публиковать "полную, точную и достоверную" историю внешней политики США за предшествующие 30 лет, которая выходит в серии "Международные отношения США" (FRUS). В рамках этой серии госдеп выпустил более 450 томов, которые в эпоху интернета стали издаваться преимущественно в цифровом виде.
"Ключевые исторические записи были удалены без объяснения причин. Госдепартамент удалил историю... Проще удалять цифровые записи, чем уничтожать книги. В январе этого года госдеп сделал именно это, когда он повторно опубликовал на своем вебсайте том об администрации (бывшего президента США Рональда - ред.) Рейгана, где отсутствовали 15 страниц о риске непреднамеренной ядерной войны, который был спровоцирован учениями НАТО в 1983 году", - сообщает газета.
Согласно изданию, информация об инциденте 1983 года первоначально была включена в том о политике администрации Рейгана в отношении СССР с 1983 по 1985 год. На этих страницах, которые были опубликованы в феврале 2021 года, были размещены такие документы, как предупреждение от директора разведывательного управления минобороны США о том, что учения Able Archer 83 приблизили США к ядерной войне сильнее, чем многие считали. Как утверждается в документах, учения настолько напоминали реальную ядерную атаку, что Советский Союз якобы начал подготовку к ядерной войне, пишет издание.
Газета указывает, что в 2022 году весь том таинственным образом исчез без объяснения причин с сайта госдепа, а когда он вновь там появился в январе 2025 года, ключевые страницы об учениях в нем отсутствовали. На их месте было краткое уведомление о том, что 15 страниц были отредактированы.
Представитель госдепа заявил изданию, что ведомство публично не объяснило причин удаления фрагмента, потому что от него "не требуется предоставление публичного уведомления". Журналисты издания, используя архивные копии в интернете, не обнаружили подобных случаев удаления в других томах серии.
Газета добавила, что удаленные записи об Able Archer 83 по-прежнему можно найти на других интернет-ресурсах.
В миреСШАСССРЗападная ЕвропаГосударственный департамент СШАНАТО
 
 
