https://ria.ru/20251113/zapad-2054721041.html
Минобороны: ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 13.11.2025
Минобороны: ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Украинские формирования за сутки потеряли в зоне ответственности российской группировки "Запад" до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:38:00+03:00
2025-11-13T12:38:00+03:00
2025-11-13T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Запада" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки