Замминистра образования Украины заявил, что нашел в машине прослушку - РИА Новости, 13.11.2025
23:44 13.11.2025
Замминистра образования Украины заявил, что нашел в машине прослушку
Замминистра образования Украины заявил, что нашел в машине прослушку - РИА Новости, 13.11.2025
Замминистра образования Украины заявил, что нашел в машине прослушку
Замминистра образования Украины, сопредседатель фракции "Слуга народа" в Киевском горсовете Андрей Витренко заявил, что нашел в своем служебном автомобиле... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
украина
львов
андрей садовой
украина
львов
в мире, украина, львов, андрей садовой
В мире, Украина, Львов, Андрей Садовой
Замминистра образования Украины заявил, что нашел в машине прослушку

Замминистра образования Украины Витренко заявил, что нашел в машине прослушку

Улица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Замминистра образования Украины, сопредседатель фракции "Слуга народа" в Киевском горсовете Андрей Витренко заявил, что нашел в своем служебном автомобиле прослушку.
"Только что, в служебном автомобиле нашел устройство считывания и передачи информации, а простыми словами "прослушка"! Если это установлено в рамках закона - я готов к любому сотрудничеству с правоохранительными органами! Если нет - связываю это с моей публичной политической позицией! Соответствующее заявление в правоохранительные органы, предусмотренное законодательством, сделал", - написал он в своем Telegram-канале.
В сентябре об обнаружении прослушки в своем кабинете сообщал мэр украинского Львова Андрей Садовой.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В квартире близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушку, пишут СМИ
11 сентября, 07:05
