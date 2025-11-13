https://ria.ru/20251113/zamministra-2054877370.html
Замминистра образования Украины заявил, что нашел в машине прослушку
Замминистра образования Украины заявил, что нашел в машине прослушку - РИА Новости, 13.11.2025
Замминистра образования Украины заявил, что нашел в машине прослушку
Замминистра образования Украины, сопредседатель фракции "Слуга народа" в Киевском горсовете Андрей Витренко заявил, что нашел в своем служебном автомобиле... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T23:44:00+03:00
2025-11-13T23:44:00+03:00
2025-11-13T23:44:00+03:00
в мире
украина
львов
андрей садовой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1785bb53de066421ac5f7a74c86c59f8.jpg
https://ria.ru/20250911/mindich-2041098643.html
украина
львов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_8f8414f8b4dfb350cacae1ca4874fe8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, львов, андрей садовой
В мире, Украина, Львов, Андрей Садовой
Замминистра образования Украины заявил, что нашел в машине прослушку
Замминистра образования Украины Витренко заявил, что нашел в машине прослушку
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Замминистра образования Украины, сопредседатель фракции "Слуга народа" в Киевском горсовете Андрей Витренко заявил, что нашел в своем служебном автомобиле прослушку.
"Только что, в служебном автомобиле нашел устройство считывания и передачи информации, а простыми словами "прослушка"! Если это установлено в рамках закона - я готов к любому сотрудничеству с правоохранительными органами! Если нет - связываю это с моей публичной политической позицией! Соответствующее заявление в правоохранительные органы, предусмотренное законодательством, сделал", - написал он в своем Telegram-канале.
В сентябре об обнаружении прослушки в своем кабинете сообщал мэр украинского Львова Андрей Садовой
.