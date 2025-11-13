https://ria.ru/20251113/zamglavy-2054819057.html
Замглавы депздрава Орловской области осудили за превышение полномочий
Замглавы депздрава Орловской области осудили за превышение полномочий
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлана Жирова, организовавшая закупку лишних лекарств ради освоения бюджета, получила 3 года тюрьмы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры и СУСК РФ по региону
По данным регионального СУСК , подсудимая, которая являлась руководителем контрактной службы департамента здравоохранения, организовала закупку медикаментов в количестве, превышающем реальные потребности населения, чтобы создать видимости освоения бюджетных средств. Покупка избыточного количества лекарств происходила ежемесячно с 2019 по 2022 год, в результате часть лекарств оказалась невостребованной и просрочилась. Общий ущерб составил более 46 миллиона рублей.
Суд признал Жирову виновной по части 3 статьи 285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями).
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительном учреждении общего режима", – сообщает СК
Как отметили в областной прокуратуре, также ей запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, на 2,5 года.