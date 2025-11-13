Рейтинг@Mail.ru
Замглавы депздрава Орловской области осудили за превышение полномочий - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/zamglavy-2054819057.html
Замглавы депздрава Орловской области осудили за превышение полномочий
Замглавы депздрава Орловской области осудили за превышение полномочий - РИА Новости, 13.11.2025
Замглавы депздрава Орловской области осудили за превышение полномочий
Заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлана Жирова, организовавшая закупку лишних лекарств ради освоения бюджета, получила... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:15:00+03:00
2025-11-13T17:15:00+03:00
происшествия
россия
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1d895767a2cd012bca62557dc71c5acd.jpg
https://ria.ru/20251112/obvinenie-2054539450.html
https://ria.ru/20251110/sud-2053868312.html
россия
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_fa0610989f0d4f3abc971411852c2ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Орловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы депздрава Орловской области осудили за превышение полномочий

Замглавы депздрава Орловской области Жирову осудили на три года

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заместитель руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светлана Жирова, организовавшая закупку лишних лекарств ради освоения бюджета, получила 3 года тюрьмы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры и СУСК РФ по региону.
По данным регионального СУСК , подсудимая, которая являлась руководителем контрактной службы департамента здравоохранения, организовала закупку медикаментов в количестве, превышающем реальные потребности населения, чтобы создать видимости освоения бюджетных средств. Покупка избыточного количества лекарств происходила ежемесячно с 2019 по 2022 год, в результате часть лекарств оказалась невостребованной и просрочилась. Общий ущерб составил более 46 миллиона рублей.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Экс-главу владимирского Минздрава обвинили в превышении полномочий
12 ноября, 16:56
Суд признал Жирову виновной по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительном учреждении общего режима", – сообщает СК.
Как отметили в областной прокуратуре, также ей запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, на 2,5 года.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Экс-замглавы Минтранса Хабаровского края осудят за превышение полномочий
10 ноября, 08:15
 
ПроисшествияРоссияОрловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала