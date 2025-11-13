https://ria.ru/20251113/zadolzhennosti-2054758279.html
Правительство спишет 28 миллиардов рублей задолженностей у 15 регионов
Правительство спишет 28 миллиардов рублей задолженностей у 15 регионов - РИА Новости, 13.11.2025
Правительство спишет 28 миллиардов рублей задолженностей у 15 регионов
Правительство спишет 28 миллиардов рублей задолженностей у 15 регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:35:00+03:00
2025-11-13T14:35:00+03:00
2025-11-13T15:24:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
республика дагестан
республика карелия
республика хакасия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054762270_0:97:3059:1817_1920x0_80_0_0_5e7eb0080130d8221b5b19ae1006dbab.jpg
https://ria.ru/20251004/doplaty-2046356416.html
https://ria.ru/20250804/pomosch-2033188184.html
https://ria.ru/20251102/zhile-2052481959.html
россия
республика дагестан
республика карелия
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054762270_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_5436dbc8ceca0cd5e438b3812844b8e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф, республика дагестан, республика карелия, республика хакасия, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика Хакасия, Владимир Путин
Правительство спишет 28 миллиардов рублей задолженностей у 15 регионов
Мишустин: у 15 регионов спишут около 28 млрд рублей задолженностей
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство спишет 28 миллиардов рублей задолженностей у 15 регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы дополнительно спишем такие займы на сумму около 28 миллиардов рублей для 15 регионов страны. Они ранее выделяли ресурсы на поддержку участников специальной военной операции, предоставляя единовременные выплаты нашим защитникам и их семьям", — сказал он на заседании
кабмина.
Среди них Дагестан, Чечня, Хакасия, Карелия, Забайкальский и Ставропольский края, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Омская, Орловская, Псковская, Пензенская, Томская и Смоленская области.
Мишустин напомнил, что в 2025-м долги списали уже у более половины субъектов, это позволило оставить на местах почти 200 миллиардов рублей. Облегчить долговую нагрузку для регионов поручил правительству президент Владимир Путин.
Списанные деньги и направят на модернизацию инфраструктуры ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, закупку общественного транспорта.
Также правительство выделит 1,4 миллиарда рублей на поддержку промышленных предприятий в регионах. Такую же же сумму направят Калининградской, Кировской областям и Югре на расширение дорожной инфраструктуры. Еще 1,4 миллиарда потратят на компенсацию авиакомпаниям сниженных тарифов для отдаленных регионов.