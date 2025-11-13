МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство спишет 28 миллиардов рублей задолженностей у 15 регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы дополнительно спишем такие займы на сумму около 28 миллиардов рублей для 15 регионов страны. Они ранее выделяли ресурсы на поддержку участников специальной военной операции, предоставляя единовременные выплаты нашим защитникам и их семьям", — сказал он на заседании кабмина.

Среди них Дагестан, Чечня, Хакасия, Карелия, Забайкальский и Ставропольский края, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Омская, Орловская, Псковская, Пензенская, Томская и Смоленская области.

Мишустин напомнил, что в 2025-м долги списали уже у более половины субъектов, это позволило оставить на местах почти 200 миллиардов рублей. Облегчить долговую нагрузку для регионов поручил правительству президент Владимир Путин.

Списанные деньги и направят на модернизацию инфраструктуры ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, закупку общественного транспорта.