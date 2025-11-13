Рейтинг@Mail.ru
Правительство спишет 28 миллиардов рублей задолженностей у 15 регионов - РИА Новости, 13.11.2025
14:35 13.11.2025 (обновлено: 15:24 13.11.2025)
Правительство спишет 28 миллиардов рублей задолженностей у 15 регионов
Правительство спишет 28 миллиардов рублей задолженностей у 15 регионов - РИА Новости, 13.11.2025
Правительство спишет 28 миллиардов рублей задолженностей у 15 регионов
Правительство спишет 28 миллиардов рублей задолженностей у 15 регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:35:00+03:00
2025-11-13T15:24:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
республика дагестан
республика карелия
республика хакасия
владимир путин
россия
республика дагестан
республика карелия
республика хакасия
экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф, республика дагестан, республика карелия, республика хакасия, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика Хакасия, Владимир Путин
Правительство спишет 28 миллиардов рублей задолженностей у 15 регионов

Мишустин: у 15 регионов спишут около 28 млрд рублей задолженностей

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПремьер Михаил Мишустин на заседании правительства
Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство спишет 28 миллиардов рублей задолженностей у 15 регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы дополнительно спишем такие займы на сумму около 28 миллиардов рублей для 15 регионов страны. Они ранее выделяли ресурсы на поддержку участников специальной военной операции, предоставляя единовременные выплаты нашим защитникам и их семьям", — сказал он на заседании кабмина.
Заседание кабинета министров - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Правительство приняло законопроект о доплатах к пенсиям в регионах
4 октября, 13:49
Среди них Дагестан, Чечня, Хакасия, Карелия, Забайкальский и Ставропольский края, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Омская, Орловская, Псковская, Пензенская, Томская и Смоленская области.
Мишустин напомнил, что в 2025-м долги списали уже у более половины субъектов, это позволило оставить на местах почти 200 миллиардов рублей. Облегчить долговую нагрузку для регионов поручил правительству президент Владимир Путин.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Регионам, граничащим с Украиной, выделят дополнительное финансирование
4 августа, 10:29
Списанные деньги и направят на модернизацию инфраструктуры ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, закупку общественного транспорта.
Также правительство выделит 1,4 миллиарда рублей на поддержку промышленных предприятий в регионах. Такую же же сумму направят Калининградской, Кировской областям и Югре на расширение дорожной инфраструктуры. Еще 1,4 миллиарда потратят на компенсацию авиакомпаниям сниженных тарифов для отдаленных регионов.
Здание Дома правительства России - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов
2 ноября, 10:21
 
