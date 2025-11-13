Майора юстиции задержали за покровительство объединению "Махонинские"

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Заместителя начальника следственного отдела районного отдела полиции Челябинска Анну Горбунову задержали за покровительство преступной деятельности объединения "Махонинские", в отношении которого суд города рассматривает иск о признании его экстремистским, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"УФСБ России по Челябинской области совместно с сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУМВД 13 ноября задержана за совершение должностных преступлений и вымогательство заместитель начальника следственного отдела ОП "Ленинский" УМВД России по Челябинску майор юстиции Анна Горбунова, осуществляющая общее покровительство преступной деятельности ОПГ "Махонинские", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при оперативном сопровождении рассмотрения Советским районным судом Челябинска иска Генпрокуратуры РФ в отношении объединения "Махонинские" и признании его экстремистским выявлены связи организаторов сообщества с должностными лицами, которые им оказывали всяческое содействие. Так, по данным правоохранителей, Горбунова и участники ОПГ вымогали у жителя региона денежные средства в размере более 8 миллионов рублей с применением насилия и угроз.

По данным пресс-службы ГУМВД России по региону, сотрудник следственного подразделения для получения вышеуказанной суммы оказывала давление на потерпевшего, она угрожала ему уголовным преследованием и заключением под стражу. Руководством ГУ МВД России по Челябинской области назначено проведение служебной проверки.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по пункту "б" части 3 статьи 163 УК России (вымогательство), пункту "е" части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий), проводятся следственно оперативные действия по месту службы и жительства фигуранта уголовных дел, решается вопрос об избрании меры пресечения, пояснил собеседник агентства.

Советский районный суд Челябинска рассматривает иск Генпрокуратуры РФ к 16 физлицам, в числе которых Александр и Андрей Махонины, об изъятии в доход государства их имущества стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Очередное заседание в закрытом режиме проводилось 13 ноября.

Генпрокуратура РФ ранее подала иск в Советский районный суд о признании экстремистским и запрете объединения "Махонинские", которое функционирует с 1990-х годов, отмечая, что его участники обогащались среди прочего криминальными способами.