Майора юстиции задержали за покровительство объединению "Махонинские"
19:46 13.11.2025 (обновлено: 22:36 13.11.2025)
Майора юстиции задержали за покровительство объединению "Махонинские"
Майора юстиции задержали за покровительство объединению "Махонинские"
происшествия
россия
челябинск
челябинская область
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
челябинск
челябинская область
происшествия, россия, челябинск, челябинская область, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Челябинск, Челябинская область, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Заместителя начальника следственного отдела районного отдела полиции Челябинска Анну Горбунову задержали за покровительство преступной деятельности объединения "Махонинские", в отношении которого суд города рассматривает иск о признании его экстремистским, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"УФСБ России по Челябинской области совместно с сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУМВД 13 ноября задержана за совершение должностных преступлений и вымогательство заместитель начальника следственного отдела ОП "Ленинский" УМВД России по Челябинску майор юстиции Анна Горбунова, осуществляющая общее покровительство преступной деятельности ОПГ "Махонинские", - сказал собеседник агентства.
Криминальный авторитет Игорь Кокунов - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Появились подробности дела криминального авторитета Васи Бандита
3 ноября, 08:33
Он уточнил, что при оперативном сопровождении рассмотрения Советским районным судом Челябинска иска Генпрокуратуры РФ в отношении объединения "Махонинские" и признании его экстремистским выявлены связи организаторов сообщества с должностными лицами, которые им оказывали всяческое содействие. Так, по данным правоохранителей, Горбунова и участники ОПГ вымогали у жителя региона денежные средства в размере более 8 миллионов рублей с применением насилия и угроз.
По данным пресс-службы ГУМВД России по региону, сотрудник следственного подразделения для получения вышеуказанной суммы оказывала давление на потерпевшего, она угрожала ему уголовным преследованием и заключением под стражу. Руководством ГУ МВД России по Челябинской области назначено проведение служебной проверки.
Следственными органами возбуждены уголовные дела по пункту "б" части 3 статьи 163 УК России (вымогательство), пункту "е" части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий), проводятся следственно оперативные действия по месту службы и жительства фигуранта уголовных дел, решается вопрос об избрании меры пресечения, пояснил собеседник агентства.
Советский районный суд Челябинска рассматривает иск Генпрокуратуры РФ к 16 физлицам, в числе которых Александр и Андрей Махонины, об изъятии в доход государства их имущества стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Очередное заседание в закрытом режиме проводилось 13 ноября.
Генпрокуратура РФ ранее подала иск в Советский районный суд о признании экстремистским и запрете объединения "Махонинские", которое функционирует с 1990-х годов, отмечая, что его участники обогащались среди прочего криминальными способами.
ГП просит обратить в доход государства коммерческие организации общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства. ФСБ ранее провела обыски. Ответчиками по иску являются 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь фирм. Райсуд начал подготовку дела к судебному разбирательству в закрытом режиме 21 октября.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Подмосковье будут судить криминального авторитета Самарского
7 ноября, 11:21
 
