Премьер Японии взяла курс на реваншизм, заявил Шойгу
03:25 13.11.2025 (обновлено: 11:16 13.11.2025)
Премьер Японии взяла курс на реваншизм, заявил Шойгу
Премьер Японии взяла курс на реваншизм, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что премьер Японии Такаити взяла курс на реваншизм и ревизионизм

© AP Photo / Hiro KomaeСанаэ Такаити
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Hiro Komae
Санаэ Такаити. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер Японии Санаэ Такаити взяла курс на политику реваншизма, и непонятно, как это сочетается с ее же заявлениями о намерении нормализовать отношения с Россией, считает секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Японский премьер взяла курс на политику реваншизма и ревизионизма. Непонятно, как это сочетается с ее же заявлениями о намерении нормализовать отношения с Россией", - сказал он в интервью РИА Новости.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
24 октября, 08:45
Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
