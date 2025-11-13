На выставке "РусАртСтиль" обсудят симбиоз ИИ и традиций

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В рамках деловой программы выставки-ярмарки народных мастеров, художников и дизайнеров России "РусАртСтиль" эксперты обсудят, как коррелируют сегодня между собой народные традиции и современные инновации, древние ремесла и искусственный интеллект, сообщают организаторы.

Событие пройдет с 19 по 23 ноября. Свои работы в Москву привезут более 250 художников из 37 регионов.

"Основная задача проекта – создать живой симбиоз традиций и инноваций, показать, как богатое культурное наследие страны, соединяясь с тенденциями, технологиями, темами и трендами сегодняшнего дня, формирует новый российский стиль, соединяя исконную самобытную культуру народов России с современностью", – комментирует директор выставки "РусАртСтиль", руководитель отдела выставочных проектов в Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" Алексей Комаров.

В день открытия специалисты рассмотрят тему "Особенности продаж и продвижения на маркетплейсе Ozon".

Встреча на тему "Блокчейн-технологии в продвижении произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства на международном рынке" пройдет 21 ноября. Экспертами выступят председатель комитета по культуре Московской торгово-промышленной палаты Марианна Гнездилова и основатель блокчейн-платформы MirraCoin, представитель РАКИБ в Республике Башкортостан Дмитрий Начев.

Сразу две экспертные встречи подробно исследуют тему использования искусственного интеллекта в творчестве современных народных мастеров, художников и дизайнеров.

Гостей ждет брифинг-практикум на тему: "Искусственный интеллект как помощник: нейросети в дизайне и создании уникального видеоконтента", он состоится 21 ноября. Будут продемонстрированы готовые решения для дизайна и видео.

Брифинг-практикум на тему "Искусственный интеллект в руках народных умельцев" пройдет 22 ноября. О том, как нейросети помогают сохранять традиции и создавать современные продукты, расскажет художник, этнограф, президент Международного фестиваля моды и ремесел "Губернский стиль" Екатерина Ребежа. Будут рассмотрены практические инструменты и кейсы.

Теме культурного кода будет уделено особое внимание в рамках деловой программы выставки.

На конференции "Культурный код как инструмент продвижения творческих коллекций" участники дискуссии обсудят, как превратить национальное культурное наследие в актуальный тренд, предложив эффективные стратегии для дизайнеров и брендов. Мероприятие состоится 22 ноября. Модератором станет исследователь культурного кода, модельер бренда "АСТРОМОДА" Елена Махиня.

Тему продолжит в этот день художник-модельер, доктор исторических наук, профессор, автор книги "Формирование политического костюма" Лидия Соколова-Сербская. Она предложит собственный концепт: "Творческая трансформация русского культурного кода в современном моделировании против антимоды Запада".

Брифинг-практикум на тему "Русские смыслы в мировой моде, архитектуре и дизайне состоится 23 ноября. Русскую эстетику в глобальном контексте – от исторического влияния к современным трендам – рассмотрит дизайнер интерьера, основатель бренда "РУСЛО" Сабина Гаджиева.

Специальная встреча-практикум пройдет 19 ноября и будет посвящена теме: "”Не выплеснуть с водой ребенка”: как не потерять сложность традиции в современных интерьерных решениях. Опыт проекта “Дом с уфтюжским узорочьем “Само росло!”". Ее проведет исследователь уфтюжской росписи и соорганизатор проекта "Само росло!", автор обучающих курсов Светлана Зеленцова. Эксперт поделится творческими и концептуальными наработками, рассказав, как традиционное искусство может сегодня быть адаптировано для современного дизайна.