Рейтинг@Mail.ru
На выставке "РусАртСтиль" обсудят симбиоз ИИ и традиций - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/vystavka-2054786613.html
На выставке "РусАртСтиль" обсудят симбиоз ИИ и традиций
На выставке "РусАртСтиль" обсудят симбиоз ИИ и традиций - РИА Новости, 13.11.2025
На выставке "РусАртСтиль" обсудят симбиоз ИИ и традиций
В рамках деловой программы выставки-ярмарки народных мастеров, художников и дизайнеров России "РусАртСтиль" эксперты обсудят, как коррелируют сегодня между... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:46:00+03:00
2025-11-13T15:46:00+03:00
россия
москва
республика башкортостан
московская торгово-промышленная палата
ozon
ракиб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054786106_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_6d28783f527923a8057d441456f1e805.jpg
https://ria.ru/20250928/rus-2044660147.html
https://ria.ru/20250925/chupsheva-2044326796.html
россия
москва
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054786106_51:0:1116:799_1920x0_80_0_0_10bf6980bcf6874e22907c331b44c167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, республика башкортостан, московская торгово-промышленная палата, ozon, ракиб
Россия, Москва, Республика Башкортостан, Московская торгово-промышленная палата, Ozon, РАКИБ
На выставке "РусАртСтиль" обсудят симбиоз ИИ и традиций

Участники деловой программы "РусАртСтиль" обсудят симбиоз ИИ и традиций

© Фото : предоставлено организаторами выставки "РусАртСтиль"Выставка "РусАртСтиль"
Выставка РусАртСтиль - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : предоставлено организаторами выставки "РусАртСтиль"
Выставка "РусАртСтиль"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В рамках деловой программы выставки-ярмарки народных мастеров, художников и дизайнеров России "РусАртСтиль" эксперты обсудят, как коррелируют сегодня между собой народные традиции и современные инновации, древние ремесла и искусственный интеллект, сообщают организаторы.
Событие пройдет с 19 по 23 ноября. Свои работы в Москву привезут более 250 художников из 37 регионов.
Славянка - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Какие традиции на Руси шокировали иностранцев
28 сентября, 08:23
"Основная задача проекта – создать живой симбиоз традиций и инноваций, показать, как богатое культурное наследие страны, соединяясь с тенденциями, технологиями, темами и трендами сегодняшнего дня, формирует новый российский стиль, соединяя исконную самобытную культуру народов России с современностью", – комментирует директор выставки "РусАртСтиль", руководитель отдела выставочных проектов в Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" Алексей Комаров.
В день открытия специалисты рассмотрят тему "Особенности продаж и продвижения на маркетплейсе Ozon".
Встреча на тему "Блокчейн-технологии в продвижении произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства на международном рынке" пройдет 21 ноября. Экспертами выступят председатель комитета по культуре Московской торгово-промышленной палаты Марианна Гнездилова и основатель блокчейн-платформы MirraCoin, представитель РАКИБ в Республике Башкортостан Дмитрий Начев.
Сразу две экспертные встречи подробно исследуют тему использования искусственного интеллекта в творчестве современных народных мастеров, художников и дизайнеров.
Гостей ждет брифинг-практикум на тему: "Искусственный интеллект как помощник: нейросети в дизайне и создании уникального видеоконтента", он состоится 21 ноября. Будут продемонстрированы готовые решения для дизайна и видео.
Брифинг-практикум на тему "Искусственный интеллект в руках народных умельцев" пройдет 22 ноября. О том, как нейросети помогают сохранять традиции и создавать современные продукты, расскажет художник, этнограф, президент Международного фестиваля моды и ремесел "Губернский стиль" Екатерина Ребежа. Будут рассмотрены практические инструменты и кейсы.
Теме культурного кода будет уделено особое внимание в рамках деловой программы выставки.
На конференции "Культурный код как инструмент продвижения творческих коллекций" участники дискуссии обсудят, как превратить национальное культурное наследие в актуальный тренд, предложив эффективные стратегии для дизайнеров и брендов. Мероприятие состоится 22 ноября. Модератором станет исследователь культурного кода, модельер бренда "АСТРОМОДА" Елена Махиня.
Тему продолжит в этот день художник-модельер, доктор исторических наук, профессор, автор книги "Формирование политического костюма" Лидия Соколова-Сербская. Она предложит собственный концепт: "Творческая трансформация русского культурного кода в современном моделировании против антимоды Запада".
Брифинг-практикум на тему "Русские смыслы в мировой моде, архитектуре и дизайне состоится 23 ноября. Русскую эстетику в глобальном контексте – от исторического влияния к современным трендам – рассмотрит дизайнер интерьера, основатель бренда "РУСЛО" Сабина Гаджиева.
Специальная встреча-практикум пройдет 19 ноября и будет посвящена теме: "”Не выплеснуть с водой ребенка”: как не потерять сложность традиции в современных интерьерных решениях. Опыт проекта “Дом с уфтюжским узорочьем “Само росло!”". Ее проведет исследователь уфтюжской росписи и соорганизатор проекта "Само росло!", автор обучающих курсов Светлана Зеленцова. Эксперт поделится творческими и концептуальными наработками, рассказав, как традиционное искусство может сегодня быть адаптировано для современного дизайна.
Конференция на тему "Традиции декоративно-прикладного искусства (ДПИ) в современном образовании" состоится 20 ноября. Предметом рассмотрения станут наследие и инновации: ДПИ в образовательном пространстве.
Светлана Чупшева - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Глава АСИ заявила о росте интереса к русским традициям в мире
25 сентября, 16:14
 
РоссияМоскваРеспублика БашкортостанМосковская торгово-промышленная палатаOzonРАКИБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала