Более 900 многодетных семей КЧР получили региональный материнский капитал
Единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого или последующего ребенка уже получили 930 семей Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:23:00+03:00
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого или последующего ребенка уже получили 930 семей Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"В год демографического роста, рождаемости и долголетия, объявленного в Карачаево-Черкесии, поддержка семей с детьми является одним из ключевых приоритетов. Наряду с федеральными выплатами и новыми региональными мерами поддержки, введенными в республике с этого года, республиканский материнский капитал по-прежнему остается одной из важных дополнительных мер поддержки", — написал Темрезов в своем канале в мессенджере Мах.
Так, с начала текущего года в рамках регионального проекта "Многодетная семья" нацпроекта "Семья" единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого или последующего ребенка уже получили 930 семей республики. До конца года планируется предоставить аналогичную финансовую поддержку еще почти 60 семьям.
"Особое внимание уделяем семьям участников специальной военной операции. В этом году около 70 семей наших героев получили республиканский материнский капитал за каждого ребенка, рожденного или усыновленного в период выполнения бойцами задач в зоне СВО", — добавил Темрезов.
Таким образом, выплаты направлены на обеспечение достойного качества жизни семей — решению приоритетной общенациональной задачи.