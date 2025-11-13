Рейтинг@Mail.ru
Более 900 многодетных семей КЧР получили региональный материнский капитал
Карачаево-Черкесская Республика
 
12:23 13.11.2025
Более 900 многодетных семей КЧР получили региональный материнский капитал
Более 900 многодетных семей КЧР получили региональный материнский капитал - РИА Новости, 13.11.2025
Более 900 многодетных семей КЧР получили региональный материнский капитал
Единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого или последующего ребенка уже получили 930 семей Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), РИА Новости, 13.11.2025
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов
Более 900 многодетных семей КЧР получили региональный материнский капитал

Свыше 900 многодетных семей КЧР получили выплату в размере 150 тысяч рублей

© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесии Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесии
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого или последующего ребенка уже получили 930 семей Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"В год демографического роста, рождаемости и долголетия, объявленного в Карачаево-Черкесии, поддержка семей с детьми является одним из ключевых приоритетов. Наряду с федеральными выплатами и новыми региональными мерами поддержки, введенными в республике с этого года, республиканский материнский капитал по-прежнему остается одной из важных дополнительных мер поддержки", — написал Темрезов в своем канале в мессенджере Мах.
Так, с начала текущего года в рамках регионального проекта "Многодетная семья" нацпроекта "Семья" единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого или последующего ребенка уже получили 930 семей республики. До конца года планируется предоставить аналогичную финансовую поддержку еще почти 60 семьям.
"Особое внимание уделяем семьям участников специальной военной операции. В этом году около 70 семей наших героев получили республиканский материнский капитал за каждого ребенка, рожденного или усыновленного в период выполнения бойцами задач в зоне СВО", — добавил Темрезов.
Таким образом, выплаты направлены на обеспечение достойного качества жизни семей — решению приоритетной общенациональной задачи.
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
