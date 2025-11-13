https://ria.ru/20251113/vsu-2054864623.html
В Сумской области ликвидировали командира десантного взвода бригады ВСУ
В Сумской области ликвидировали командира десантного взвода бригады ВСУ - РИА Новости, 13.11.2025
В Сумской области ликвидировали командира десантного взвода бригады ВСУ
Командир десантного взвода 95-й бригады ВСУ лейтенант Константин Евтушок ликвидирован в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T20:57:00+03:00
2025-11-13T20:57:00+03:00
2025-11-13T20:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013010426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2e33fbe93a7cd29d4af219f270be3912.jpg
https://ria.ru/20251109/diversant-2053792497.html
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013010426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ec0e88c9839ca034f371df824916388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Сумской области ликвидировали командира десантного взвода бригады ВСУ
В Сумской области ликвидировали командира десантного взвода бригады ВСУ Евтушко