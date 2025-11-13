ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действия группировки "Восток" за сутки

https://ria.ru/20251113/vsu-2054713714.html
ВСУ за сутки потеряли до 220 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
безопасность
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
запорожская область
