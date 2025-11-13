ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Боевики ВСУ на запорожском направлении убили своего сослуживца, прикованного цепями к пулемётной точке, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск "Восток" с позывным "Фаза".

"Была пулемётная точка, и там пулемётчик был прикован цепями. Либо у него перегрелся ствол, либо заклинило оружие — но его ликвидировали гранатой", — рассказал военнослужащий.

По словам офицера, установить, был ли уничтоженный боец украинцем или иностранным наёмником, не удалось, однако сам факт говорит о варварском отношении командования ВСУ к своим подчинённым.