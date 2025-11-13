Рейтинг@Mail.ru
ВСУ убили прикованного к пулемету сослуживца, рассказал российский боец
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
01:50 13.11.2025
ВСУ убили прикованного к пулемету сослуживца, рассказал российский боец
ВСУ убили прикованного к пулемету сослуживца, рассказал российский боец - РИА Новости, 13.11.2025
ВСУ убили прикованного к пулемету сослуживца, рассказал российский боец
Боевики ВСУ на запорожском направлении убили своего сослуживца, прикованного цепями к пулемётной точке, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск... РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ убили прикованного к пулемету сослуживца, рассказал российский боец

ВСУ убили сослуживца, прикованного цепями к пулеметной точке

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Getty Images / NurPhoto/Maxym Marusenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Боевики ВСУ на запорожском направлении убили своего сослуживца, прикованного цепями к пулемётной точке, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск "Восток" с позывным "Фаза".
"Была пулемётная точка, и там пулемётчик был прикован цепями. Либо у него перегрелся ствол, либо заклинило оружие — но его ликвидировали гранатой", — рассказал военнослужащий.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Скрыть невозможно". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ
11 ноября, 17:50
По словам офицера, установить, был ли уничтоженный боец украинцем или иностранным наёмником, не удалось, однако сам факт говорит о варварском отношении командования ВСУ к своим подчинённым.
"Они не то, что не уважают — они просто не ценят друг друга как людей, просто звери", — подчеркнул "Фаза".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
