Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: больше госуслуг становятся цифровыми в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:52 13.11.2025 (обновлено: 14:25 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/vorobev-2054743873.html
Воробьев: больше госуслуг становятся цифровыми в Подмосковье
Воробьев: больше госуслуг становятся цифровыми в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2025
Воробьев: больше госуслуг становятся цифровыми в Подмосковье
Больше госуслуг переводят в Подмосковье в цифровой формат, в регионе 92% региональных и муниципальных услуг доступны в электронном виде, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:52:00+03:00
2025-11-13T14:25:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054742802_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb63804cb29f6c4872fe497901976d3e.jpg
https://ria.ru/20251113/ii-2054691584.html
https://ria.ru/20251113/zhivotnye-2054722033.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054742802_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_52a281fa488036b4f5f72209d19f957c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, ТМК (Тихоокеанская мостостроительная компания)
Воробьев: больше госуслуг становятся цифровыми в Подмосковье

Воробьев: 92% государственных услуг доступны в "цифре" в Подмосковье

© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской области Воробьев: больше госуслуг становятся цифровыми в Подмосковье
Воробьев: больше госуслуг становятся цифровыми в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской области
Воробьев: больше госуслуг становятся цифровыми в Подмосковье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Больше госуслуг переводят в Подмосковье в цифровой формат, в регионе 92% региональных и муниципальных услуг доступны в электронном виде, сообщил губернатор области Андрей Воробьев в рамках форума "Цифровые решения".
"У нас в регионе огромное количество услуг – 543 вместе с федеральными. Это выписки из домовых книг, водительские удостоверения, охотничьи билеты, справки и так далее. И кто их читает? Раньше этой работой скрупулезно и терпеливо занимались порядка 2 тысяч человек. А благодаря нашему проекту с правительством Российской Федерации сегодня мы это все передали искусственному интеллекту", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Мужчина работает с ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Более 50 продуктов с ИИ будут использоваться в Подмосковье к концу 2025 г
Вчера, 11:17
ИИ уже обработал 4 миллиона документов и 1 миллион заявлений. В итоге на 20% сократилось количество отказов по услугам, на 10% – нагрузка на специалиста.
Сфера использования искусственного интеллекта в Подмосковье будет расширяться и дальше. В частности, его планируют активно применять его в градостроительстве. ИИ сможет анализировать и показывать необходимость возводить или ремонтировать школы, детсады, больницы, дороги.
"У нас строится много объектов, и очень важно правильно организовать эту работу, смоделировать все так, чтобы развитие наших городов было гармоничным. Думаю, что сегодня, как никогда, существует такой запрос, и в следующем году мы хотим освоить направление градосроительства. Понятно, что сложность заключается в огромном количестве данных, а кто может обработать их лучше всего – искусственный интеллект в партнерстве с человеком. Все это будет влиять и на сроки, на качество строительства", – подчеркнул Воробьев.
Продолжат в Подмосковье создавать и внедрять ИИ-агентов – системы на базе больших языковых моделей, которые являются помощниками в работе учителей, врачей, других специалистов.
Отмечается, что применение ИИ имеет потенциал в сфере телемедицины. В регионе до 20% всех обращений можно проводить с помощью ТМК – это первичный прием по несложным случаям, продление рецептов, диспансерное наблюдение хронически больных, плановые направления на исследования.
Форум "Цифровые решения" проводится при поддержке нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
Собака в пене - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Регистрацию домашних животных перевели в цифровой формат в Подмосковье
Вчера, 12:45
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевТМК (Тихоокеанская мостостроительная компания)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала