Воробьев: больше госуслуг становятся цифровыми в Подмосковье

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Больше госуслуг переводят в Подмосковье в цифровой формат, в регионе 92% региональных и муниципальных услуг доступны в электронном виде, сообщил губернатор области Андрей Воробьев в рамках форума "Цифровые решения".

"У нас в регионе огромное количество услуг – 543 вместе с федеральными. Это выписки из домовых книг, водительские удостоверения, охотничьи билеты, справки и так далее. И кто их читает? Раньше этой работой скрупулезно и терпеливо занимались порядка 2 тысяч человек. А благодаря нашему проекту с правительством Российской Федерации сегодня мы это все передали искусственному интеллекту", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

ИИ уже обработал 4 миллиона документов и 1 миллион заявлений. В итоге на 20% сократилось количество отказов по услугам, на 10% – нагрузка на специалиста.

Сфера использования искусственного интеллекта в Подмосковье будет расширяться и дальше. В частности, его планируют активно применять его в градостроительстве. ИИ сможет анализировать и показывать необходимость возводить или ремонтировать школы, детсады, больницы, дороги.

"У нас строится много объектов, и очень важно правильно организовать эту работу, смоделировать все так, чтобы развитие наших городов было гармоничным. Думаю, что сегодня, как никогда, существует такой запрос, и в следующем году мы хотим освоить направление градосроительства. Понятно, что сложность заключается в огромном количестве данных, а кто может обработать их лучше всего – искусственный интеллект в партнерстве с человеком. Все это будет влиять и на сроки, на качество строительства", – подчеркнул Воробьев.

Продолжат в Подмосковье создавать и внедрять ИИ-агентов – системы на базе больших языковых моделей, которые являются помощниками в работе учителей, врачей, других специалистов.

Отмечается, что применение ИИ имеет потенциал в сфере телемедицины. В регионе до 20% всех обращений можно проводить с помощью ТМК – это первичный прием по несложным случаям, продление рецептов, диспансерное наблюдение хронически больных, плановые направления на исследования.