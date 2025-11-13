Рейтинг@Mail.ru
XIV Международный форум "Корпоративное волонтерство" состоялся в Москве
16:30 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/volonterstvo-2054780270.html
XIV Международный форум "Корпоративное волонтерство" состоялся в Москве
XIV Международный форум "Корпоративное волонтерство" состоялся в Москве - РИА Новости, 13.11.2025
XIV Международный форум "Корпоративное волонтерство" состоялся в Москве
Форум "Корпоративное волонтерство" прошел в Москве в четверг в 14-й раз, он посвящен лучшим добровольческим практикам в России, сообщает пресс-служба Ассоциации РИА Новости, 13.11.2025
россия
дмитрий зеленин
аэрофлот
москва
россия
москва
Новости
россия, дмитрий зеленин, аэрофлот, москва
Россия, Дмитрий Зеленин, Аэрофлот, Москва
XIV Международный форум "Корпоративное волонтерство" состоялся в Москве

XIV Международный форум "Корпоративное волонтерство" прошел в столице

XIV Международный форум "Корпоративное волонтерство" состоялся в Москве
XIV Международный форум Корпоративное волонтерство состоялся в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : пресс-служба Ассоциации менеджеров
XIV Международный форум "Корпоративное волонтерство" состоялся в Москве
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Форум "Корпоративное волонтерство" прошел в Москве в четверг в 14-й раз, он посвящен лучшим добровольческим практикам в России, сообщает пресс-служба Ассоциации менеджеров.
Мероприятие было организовано Национальным советом по корпоративному волонтерству, Ассоциацией менеджеров и Общественной палатой Москвы. Форум объединил сотни участников из ведущих российских и международных компаний, представителей органов власти, экспертного сообщества и некоммерческих организаций. Для гостей мероприятия прошли панельная и экспертные сессии, открытое заседание Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), а также дискуссии по восьми тематическим трекам.
Волонтеры высадили молодые деревья в рамках экоакции в подмосковных Химках
27 сентября, 15:27
Волонтеры высадили молодые деревья в рамках экоакции в подмосковных Химках
27 сентября, 15:27
Главная тема форума в 2025 году — "Корпоративное волонтерство: человек в центре социальных изменений". Спикеры обсудили, как личное участие сотрудников в волонтерских проектах, построенное на прочном фундаменте ценностей, становится движущей силой социальных изменений в компаниях и обществе. Пленарное заседание форума открыл президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.
"В центре развития корпоративного волонтерства — человек. Именно его искреннее желание помогать, вера в ценность добрых дел и активная вовлеченность создают прочную культуру ответственности, созидания и партнерства внутри компании. Без вклада каждого сотрудника ни одна программа не достигнет своих целей — именно он, его вера в добро и стремление служить обществу становятся движущей силой, превращающей корпоративное волонтерство в мощный драйвер перемен и стратегический инструмент для устойчивого развития бизнеса и общества", – приводит пресс-служба слова Зеленина.
В рамках форума была проведена пленарная дискуссия форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество".
"Бизнес воспринимает НСКВ как надежного партнера и центр экспертизы. За этот год число компаний-участников совета выросло до 470, при этом значительно увеличилась представленность малого и среднего бизнеса, наши представительства охватывают 42 региона России. Актуальный вклад корпоративного волонтерства в ВВП страны оценивается в более чем 409 миллиардов рублей. Мы видим, что корпоративные волонтеры стали полноценными партнерами своих работодателей в реализации стратегий устойчивого развития, на практике реализуя тренд на человекоцентричность – доверительное и заботливое вовлечение во все аспекты развития местных сообществ и решения социальных вызовов", – отметила председатель НСКВ Ирина Жукова.
На восьми тематических сессиях форума эксперты обсудили актуальные тренды, практики и стратегии корпоративного добровольчества. В рамках сессии "Волонтерство в период перемен: проверка на прочность и новые выгоды" участники рассказали о внедрении и развитии волонтерских программ в условиях сокращения бюджетов, о цифровых решениях и инструментах автоматизации добровольческой деятельности.
"Корпоративное волонтерство стало актуальной и востребованной формой проявления корпоративной культуры, синхронизированной с интересами бизнеса и общества. На площадке ежегодного Форума можно познакомиться как с кейсами уже признанных лидеров, так и с перспективными стартап-инициативами и увидеть актуальный спектр преобразований, которые происходят благодаря такому социальному партнерству", – отметила директор департамента общественных связей ПАО "Аэрофлот" Олеся Владимирова.
Завершился форум торжественным награждением финалистов XI Всероссийского конкурса "Чемпионы добрых дел". Почетные статуэтки конкурса получили авторы наиболее эффективных практик в области корпоративного добровольчества. Всего в этом году на конкурс было представлено 152 волонтерских проекта от 110 российских компаний. Победители были объявлены в семи основных и пяти специальных номинациях.
В Якутии волонтеры собрали 20 тонн отходов
15 сентября, 19:46
В Якутии волонтеры собрали 20 тонн отходов
15 сентября, 19:46
 
Россия, Дмитрий Зеленин, Аэрофлот, Москва
 
 
