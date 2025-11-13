Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал российские СМИ самыми открытыми и порядочными - РИА Новости, 13.11.2025
15:31 13.11.2025
Володин назвал российские СМИ самыми открытыми и порядочными
Володин назвал российские СМИ самыми открытыми и порядочными - РИА Новости, 13.11.2025
Володин назвал российские СМИ самыми открытыми и порядочными
Самые открытые, порядочные и честные СМИ в России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:31:00+03:00
2025-11-13T15:31:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
би-би-си
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, би-би-си
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Би-би-си
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Самые открытые, порядочные и честные СМИ в России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Наши средства массовой информации, самые открытые, порядочные, честные. Мы вам когда еще говорили: не водите дружбу с Би-би-си, мы их отсюда убрали сразу", - сказал он на пленарном заседании.
Володин добавил, что журналистика - это цифры и факты, а "фейки к добру не приводят".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Захарова назвала действия Би-би-си преступлением
12 ноября, 10:19
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФБи-би-си
 
 
