В Сибири заметили мужчину, целившегося из пневматической винтовки с балкона
В Сибири заметили мужчину, целившегося из пневматической винтовки с балкона - РИА Новости, 13.11.2025
В Сибири заметили мужчину, целившегося из пневматической винтовки с балкона
Мужчина в городе Бердске Новосибирской области был замечен целящимся из пневматической винтовки с балкона пятого этажа, с ним работают полицейские, сообщили... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13
2025-11-13T15:12:00+03:00
2025-11-13T15:12:00+03:00
происшествия
новосибирская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
новосибирская область
происшествия, новосибирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новосибирская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Сибири заметили мужчину, целившегося из пневматической винтовки с балкона
В Бердске на балконе заметили целившегося из пневматической винтовки мужчину
НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Мужчина в городе Бердске Новосибирской области был замечен целящимся из пневматической винтовки с балкона пятого этажа, с ним работают полицейские, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по региону.
Ранее в четверг местное издание "Бердск онлайн" распространило видеоролик, на котором мужчина прицеливается в сторону улицы через открытое балконное окно.
"На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции, наряд патрульно-постовой службы, руководство отдела полиции. Находившийся в квартире гражданин 1976 года рождения открыл дверь полицейским сразу, сопротивление не оказывал", - рассказали в главке.
По информации полиции, мужчина - местный житель, ранее не судим. Воздушная пневматическая винтовка изъята и будет направлена на баллистическую экспертизу. Никто не пострадал. В настоящее время мужчину опрашивают полицейские.
По данным "Бердск онлайн", мужчина рассказал полицейским, что пришел в квартиру, чтобы покормить своего больного отца и решил пострелять по голубям и воробьям с балкона.