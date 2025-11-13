Рейтинг@Mail.ru
В Сибири заметили мужчину, целившегося из пневматической винтовки с балкона - РИА Новости, 13.11.2025
15:12 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/vintovka-2054775186.html
В Сибири заметили мужчину, целившегося из пневматической винтовки с балкона
В Сибири заметили мужчину, целившегося из пневматической винтовки с балкона - РИА Новости, 13.11.2025
В Сибири заметили мужчину, целившегося из пневматической винтовки с балкона
Мужчина в городе Бердске Новосибирской области был замечен целящимся из пневматической винтовки с балкона пятого этажа, с ним работают полицейские, сообщили... РИА Новости, 13.11.2025
В Сибири заметили мужчину, целившегося из пневматической винтовки с балкона

В Бердске на балконе заметили целившегося из пневматической винтовки мужчину

Кадр видео с мужчиной, который целится из винтовки на балконе жилого дома в Бердске
НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Мужчина в городе Бердске Новосибирской области был замечен целящимся из пневматической винтовки с балкона пятого этажа, с ним работают полицейские, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по региону.
Ранее в четверг местное издание "Бердск онлайн" распространило видеоролик, на котором мужчина прицеливается в сторону улицы через открытое балконное окно.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Нижнем Новгороде задержали мужчину в бронежилете и с винтовкой
3 октября, 18:08
"На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции, наряд патрульно-постовой службы, руководство отдела полиции. Находившийся в квартире гражданин 1976 года рождения открыл дверь полицейским сразу, сопротивление не оказывал", - рассказали в главке.
По информации полиции, мужчина - местный житель, ранее не судим. Воздушная пневматическая винтовка изъята и будет направлена на баллистическую экспертизу. Никто не пострадал. В настоящее время мужчину опрашивают полицейские.
По данным "Бердск онлайн", мужчина рассказал полицейским, что пришел в квартиру, чтобы покормить своего больного отца и решил пострелять по голубям и воробьям с балкона.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
На Алтае подросток случайно застрелил девочку из пневматического ружья
13 августа, 08:14
 
