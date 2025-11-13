Кадр видео с мужчиной, который целится из винтовки на балконе жилого дома в Бердске

Кадр видео с мужчиной, который целится из винтовки на балконе жилого дома в Бердске

В Сибири заметили мужчину, целившегося из пневматической винтовки с балкона

НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Мужчина в городе Бердске Новосибирской области был замечен целящимся из пневматической винтовки с балкона пятого этажа, с ним работают полицейские, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по региону.

Ранее в четверг местное издание "Бердск онлайн" распространило видеоролик, на котором мужчина прицеливается в сторону улицы через открытое балконное окно.

"На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции, наряд патрульно-постовой службы, руководство отдела полиции. Находившийся в квартире гражданин 1976 года рождения открыл дверь полицейским сразу, сопротивление не оказывал", - рассказали в главке.

По информации полиции, мужчина - местный житель, ранее не судим. Воздушная пневматическая винтовка изъята и будет направлена на баллистическую экспертизу. Никто не пострадал. В настоящее время мужчину опрашивают полицейские.