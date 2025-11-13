Глава "Винного гида России" допустила увеличение числа исследуемых вин

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Количество исследуемых российских вин в рамках "Винного гида России" может быть увеличено до нескольких тысяч позиций в будущем году, сейчас исследование охватывает 10% от рынка, рассказала РИА Новости руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева в кулуарах Российского винодельческого форума.

"Что ждать от "Винного гида России" 2026 года? Стандартно мы всегда идем в наши обычные категории. То есть белые, красные, игристые, ликерные, десертные, сладкие, розовые, органические", - сказала Латышева.

"Я хочу расширять количество SKU (позиций - ред.). Сейчас мы берем 10% от всего производства. Производство 8000 SKU. Это и стекло, и другая тара. У нас сейчас 800 вин в год. То есть 10% от того, что представлено на рынке. Хочу пойти все-таки в количество и в массовость в следующем году. Я думаю, что "Винный гид России" достигнет нескольких тысяч SKU в исследовании", - добавила она.

При этом, по ее словам, появление образцов в нестандартных видах тары - тетрапаке и жестяных банках, - которые были в 2025 году, в следующем исследовании маловероятно. "У этой категории есть цикл. Их нельзя каждый год брать. Их нужно смотреть в разрезе с промежутком несколько лет, чтобы посмотреть, как выросли объемы, как выросло качество или упало качество", - уточнила Латышева.

"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка . Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.