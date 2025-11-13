https://ria.ru/20251113/vino-2054820208.html
Глава "Винного гида России" допустила увеличение числа исследуемых вин
Глава "Винного гида России" допустила увеличение числа исследуемых вин - РИА Новости, 13.11.2025
Глава "Винного гида России" допустила увеличение числа исследуемых вин
Количество исследуемых российских вин в рамках "Винного гида России" может быть увеличено до нескольких тысяч позиций в будущем году, сейчас исследование... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:20:00+03:00
2025-11-13T17:20:00+03:00
2025-11-13T17:20:00+03:00
экономика
россия
роскачество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
вино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834219560_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_2120c449427bf3475e7c81c5aa948bfd.jpg
https://ria.ru/20251113/kiselev-2054778303.html
https://ria.ru/20251113/vino-2054779611.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834219560_434:0:3163:2047_1920x0_80_0_0_58747248a1e0cb62e4900da9b00ffd1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), вино
Экономика, Россия, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Вино
Глава "Винного гида России" допустила увеличение числа исследуемых вин
Латышева: "Винный гид России" может увеличить число исследуемых вин в 2026 году
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Количество исследуемых российских вин в рамках "Винного гида России" может быть увеличено до нескольких тысяч позиций в будущем году, сейчас исследование охватывает 10% от рынка, рассказала РИА Новости руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева в кулуарах Российского винодельческого форума.
"Что ждать от "Винного гида России" 2026 года? Стандартно мы всегда идем в наши обычные категории. То есть белые, красные, игристые, ликерные, десертные, сладкие, розовые, органические", - сказала Латышева.
"Я хочу расширять количество SKU (позиций - ред.). Сейчас мы берем 10% от всего производства. Производство 8000 SKU. Это и стекло, и другая тара. У нас сейчас 800 вин в год. То есть 10% от того, что представлено на рынке. Хочу пойти все-таки в количество и в массовость в следующем году. Я думаю, что "Винный гид России" достигнет нескольких тысяч SKU в исследовании", - добавила она.
При этом, по ее словам, появление образцов в нестандартных видах тары - тетрапаке и жестяных банках, - которые были в 2025 году, в следующем исследовании маловероятно. "У этой категории есть цикл. Их нельзя каждый год брать. Их нужно смотреть в разрезе с промежутком несколько лет, чтобы посмотреть, как выросли объемы, как выросло качество или упало качество", - уточнила Латышева.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество
совместно с Минпромторгом
, Минсельхозом
и Ассоциацией виноградарей и виноделов России
при поддержке Россельхозбанка
. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.