16:19 13.11.2025
Границ больше нет. Российское вино отправляется в Новый Свет
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Винодельческий форум в этом году собрал не только отечественных производителей, но и зарубежных экспертов. Москва ищет новые рынки сбыта, активно работая над продвижением продукции как внутри страны, так и за границей. О достижениях и перспективах отрасли — в материале РИА Новости.

Большой потенциал

Доля импорта падает, на российское вино в структуре потребления приходится 63 процента, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. В прошлом году было 58 процентов.
"Эти несколько лет, по сути, стали настоящим прорывом. Политика государства, направленная на защиту интересов виноградарства и виноделия, — в сочетании, самое главное, со стремлением нашего бизнеса создавать востребованный продукт, который будет нравиться нашим гражданам, — позволила за этот сравнительно небольшой срок достичь весьма впечатляющих результатов", — сказал он на пленарном заседании форума.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТретий Российский винодельческий форум
Третий Российский винодельческий форум - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Третий Российский винодельческий форум
За несколько лет отечественное виноделие вышло на качественно новый уровень, соглашается член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) России Дмитрий Киселев.
"Вообще, сегодня можно смело говорить о другой реальности — не такой, как шесть лет назад, до принятия закона о виноградарстве и виноделии", — отметил он.
Несмотря на достигнутые результаты, нужно ориентироваться минимум на 80 процентов потребления отечественных вин, считает Киселев. Так, например, во Франции и Италии.
Все возможности для этого есть. "Более трети виноградников находится в молодом возрасте. Значит, у нас есть очень хороший потенциал для дальнейшего развития", — подчеркнул Патрушев. Растут и площади виноградников, и производство: по итогам девяти месяцев — плюс 14 процентов и девять процентов соответственно.
Дегустация - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Россияне считают отечественное вино конкурентом западному, заявил Киселев
Вчера, 15:22
"Нам есть куда стремиться. Наше вино будет становиться более качественным, более выдержанным и старым, потому что сейчас там еще пять лет или сколько нужно пройти, — и это уже будут десяти-пятнадцатилетние вина", — сказал Киселев.
Впрочем, отношение уже поменялось. "Еще пять лет назад российское вино не воспринимали серьезно, а сегодня его предлагают лучшие рестораны. И пусть культура потребления только формируется, отечественный продукт все больше входит в моду", — отмечает, в свою очередь, руководитель проекта "Белый мыс" Дмитрий Левицкий.

Никакой изоляции

Российские вина высоко оценивают и зарубежные специалисты. "Они очень интересны и имеют большой потенциал, особенно красные сорта. Белые также перспективны, но над технологией еще предстоит поработать. Однако выходить на мировой рынок, в том числе и западный, пора уже сейчас: России определенно есть что предложить", — заверил РИА Новости итальянский эксперт по международному маркетингу и продвижению вина на глобальном рынке Сандро Чаваттелла.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВыставка производителей вина Третьего Российского винодельческого форума в Москве
Выставка производителей вина Третьего Российского винодельческого форума в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Выставка производителей вина Третьего Российского винодельческого форума в Москве
По его мнению, чтобы успешно конкурировать, важно не пытаться копировать чужое, а пользоваться собственными уникальными преимуществами. Он советует российским виноделам делать ставку на технологичность, а также подчеркивать особую идентичность продукции и специфику терруара. "Надо тщательно спланировать маркетинговую и туристическую стратегии и популяризировать свои вина за рубежом", — добавляет эксперт.
Отечественные виноделы уже знакомят внешние рынки со своей продукцией, участвуют в международных конкурсах, причем не только в дружественных странах — барьеры рушатся, сообщил спецпредставитель президента России Борис Титов. Так, несмотря на все ограничения, в этом году российские вина представлены на старейшем и одном из самых уважаемых американских конкурсов — International Wine Challenge, проходящем в Сан-Франциско. "Нам удалось не только договориться об участии, но и доставить вино в за океан", — уточнил заместитель исполнительного директора АВВР Павел Майоров. Результаты объявят в конце месяца.
Дегустация вин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В АВВР поддержали идею разрешить онлайн-торговлю вином в России
12 ноября, 18:25

Новый Новый Свет

Российских производителей готовы поддержать и партнеры по БРИКС: ассоциация The New New World объединит виноделов организации, отметил заместитель исполнительного директора АВВР Павел Майоров на форуме. Международное сотрудничество не только принесет экономическую выгоду, но и сформирует иной формат винной культуры — "Новый "Новый свет", добавил он. Речь идет в том числе об обмене научным опытом и реализации конкретных проектов.
Так, в начале 2026-го АВВР запускает конкурс BRICS Wine Competition, объединяющий виноделов из стран БРИКС и других "сочувствующих" государств, проинформировал Майоров участников форума.
Конкурс проведут в Москве, а затем — в странах, принимающих саммит БРИКС. Таким образом, получится первое путешествующее состязание виноделов. Сейчас идет подготовка, условий пока не называют, но все будет в соответствии со стандартами Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФирменный магазин винодельческого хозяйства
Фирменный магазин винодельческого хозяйства - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Фирменный магазин винодельческого хозяйства
Немаловажно, что ассоциация готова гарантировать победителям дистрибуцию продукции. "У нас уже есть договоренности с партнерами, которые готовы делать винную полку БРИКС", — подчеркнул Майоров.
Зарубежные партнеры считают такое сотрудничество взаимовыгодным и перспективным. "Несмотря на всю специфику, Индия — очень большой рынок для винодельческой отрасли. А отсутствие устоявшихся привычек в этой области и молодое население создают для российских производителей самую благоприятную среду", — считает руководитель Ассоциации Wine Growers Association of India Ашвин Родригес.
"Это мощный инструмент продвижения", — соглашается Чаваттелла. Завоевав популярность в странах блока, вино проложит себе путь в том числе в Европу: через распространение среди выходцев из БРИКС. "Сейчас в ЕС нет российского вина, о нем никто не знает, но, к примеру, в Лондоне крупная индийская диаспора, да и русских много. Разумно действовать через них, а европейские потребители подтянутся следом", — поясняет эксперт.
Сложившаяся геополитическая и экономическая обстановка сама по себе способствует укреплению торговых связей в БРИКС, указывают специалисты. К тому же, помимо поддержки локальных производителей за счет иностранных рынков сбыта, зарубежный интерес стимулирует развитие отрасли в каждой из стран.
 
