Сийярто призвал прекратить спонсирование Киева из-за коррупции
04:17 13.11.2025 (обновлено: 04:26 13.11.2025)
Сийярто призвал прекратить спонсирование Киева из-за коррупции
Из-за бушующей на Украине коррупции нужно остановить финансовую помощь от ЕС, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в Facebook*. РИА Новости, 13.11.2025
в мире
киев
венгрия
владимир зеленский
петер сийярто
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
евросоюз
киев
венгрия
украина
в мире, киев, венгрия, владимир зеленский, петер сийярто, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз
В мире, Киев, Венгрия, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз
Сийярто призвал прекратить спонсирование Киева из-за коррупции

Сийярто призвал остановить спонсирование Украины из-за коррупционного скандала

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Из-за бушующей на Украине коррупции нужно остановить финансовую помощь от ЕС, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в Facebook*.
"Брюссель годами финансировал украинское государство деньгами европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС…" — пишет политик.

Глава венгерского ведомства указал на недавно опубликованные свидетельства коррупции в ближайшем окружении Владимира Зеленского.
"И чего же Брюссель хочет тем временем? Отправить еще больше денег на Украину, президенту Зеленскому, в чьем ближайшем окружении недавно была раскрыта крупная коррупционная сеть… Пора прекратить это безумие, мы должны прекратить отправлять деньги европейского народа в Украину!" — добавил Сийярто.
В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомство опубликовало фото с найденными при ней сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что антикоррупционное бюро провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу. По словам Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреКиевВенгрияВладимир ЗеленскийПетер СийяртоУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Евросоюз
 
 
