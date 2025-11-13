Рейтинг@Mail.ru
Умеров на фоне коррупционного скандала отправился в Катар - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 13.11.2025 (обновлено: 16:22 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/umerov-2054804346.html
Умеров на фоне коррупционного скандала отправился в Катар
Умеров на фоне коррупционного скандала отправился в Катар - РИА Новости, 13.11.2025
Умеров на фоне коррупционного скандала отправился в Катар
Секретарь украинского совета Национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров на фоне информации о его причастности к... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:21:00+03:00
2025-11-13T16:22:00+03:00
в мире
украина
турция
катар
рустем умеров
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893338822_420:34:2992:1481_1920x0_80_0_0_c8be32b52668f9496329171abbe46321.jpg
https://ria.ru/20251111/mindich-2054209718.html
https://ria.ru/20251111/umerov-2054346149.html
украина
турция
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893338822_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_81dd15adeeae8b010ad63fd9493f8ba2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, турция, катар, рустем умеров, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Турция, Катар, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Умеров на фоне коррупционного скандала отправился в Катар

Умеров на фоне коррупционного скандала после Турции отправился в Катар

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Секретарь украинского совета Национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров на фоне информации о его причастности к разразившемуся на Украине коррупционному скандалу, в котором замешан бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, после Турции отправился с визитом в Катар.
Ранее прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявлял, что Миндич, являющийся фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко. По данным украинского издания "Страна.ua, Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты. В связи со скандалом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* усомнился, что Умеров вернется на родину из Турции.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В НАБУ назвали главного в коррупционной схеме по энергетике
11 ноября, 15:02
Во вторник Умеров сообщил, что отправился в Стамбул. В среду в своем Telegram-канале он выкладывал сообщения о ходе официального визита в Турцию. Уже в четверг он сообщил, что приехал в Катар.
"Сегодня в Катаре был содержательный разговор с премьер-министром с Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани", - написал Умеров.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Министр обороны Украины Рустем Умеров после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Умеров попытался оправдаться за влияние на него фигурантов дела о коррупции
11 ноября, 22:22
 
В миреУкраинаТурцияКатарРустем УмеровВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала