Умеров на фоне коррупционного скандала отправился в Катар

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Секретарь украинского совета Национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров на фоне информации о его причастности к разразившемуся на Украине коррупционному скандалу, в котором замешан бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, после Турции отправился с визитом в Катар.

Во вторник Умеров сообщил, что отправился в Стамбул . В среду в своем Telegram-канале он выкладывал сообщения о ходе официального визита в Турцию. Уже в четверг он сообщил, что приехал в Катар

"Сегодня в Катаре был содержательный разговор с премьер-министром с Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани", - написал Умеров.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.