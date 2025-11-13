Умеров на фоне коррупционного скандала отправился в Катар

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Секретарь украинского совета Национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров на фоне информации о его причастности к разразившемуся на Украине коррупционному скандалу, в котором замешан бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, после Турции отправился с визитом в Катар.
Ранее прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявлял, что Миндич, являющийся фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко. По данным украинского издания "Страна.ua, Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты. В связи со скандалом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* усомнился, что Умеров вернется на родину из Турции.
"Сегодня в Катаре был содержательный разговор с премьер-министром с Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани", - написал Умеров.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов