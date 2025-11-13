https://ria.ru/20251113/uljanov-2054785139.html
Ульянов прокомментировал позицию США по ДСНВ
Ульянов прокомментировал позицию США по ДСНВ
Пока нет никаких признаков того, что США согласятся с предложением России придерживаться лимитов по Договору о стратегических наступательных вооружениях еще год РИА Новости, 13.11.2025
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пока нет никаких признаков того, что США согласятся с предложением России придерживаться лимитов по Договору о стратегических наступательных вооружениях еще год после его истечения, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Российско-американский договор о СНВ истекает 5 февраля 2026 года.
"У американцев есть возможность, как предложил наш президент, условиться, что центральные количественные показатели будут соблюдаться еще год, а там, глядишь, получится продлить еще. Но пока никаких признаков того, что американцы пойдут на это, нет", - сказал Ульянов
в эфире телеканала "Россия-24".
Он отметил, что "от американцев ничего не слышно, а вообще-то время начинает поджимать до истечения срока действия договора". По словам Ульянова, ограничения по Договору о СНВ сдерживают гонку ядерных вооружений.
"Если эти лимиты будут де-факто отменены и не будет даже устной договоренности о том, что количественные ограничения по ДСНВ будут соблюдаться, возникнет риск того, что ситуация пойдет вразнос", - заключил Ульянов.