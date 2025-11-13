Ульянов прокомментировал позицию США по ДСНВ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пока нет никаких признаков того, что США согласятся с предложением России придерживаться лимитов по Договору о стратегических наступательных вооружениях еще год после его истечения, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Российско-американский договор о СНВ истекает 5 февраля 2026 года.

"У американцев есть возможность, как предложил наш президент, условиться, что центральные количественные показатели будут соблюдаться еще год, а там, глядишь, получится продлить еще. Но пока никаких признаков того, что американцы пойдут на это, нет", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что "от американцев ничего не слышно, а вообще-то время начинает поджимать до истечения срока действия договора". По словам Ульянова, ограничения по Договору о СНВ сдерживают гонку ядерных вооружений.