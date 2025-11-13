Ульянов осудил доклад МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российская сторона предупредила гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, что неприемлемые вещи в его докладах о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) не останутся без последствий, заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.