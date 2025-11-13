Ульянов осудил доклад МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российская сторона предупредила гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, что неприемлемые вещи в его докладах о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) не останутся без последствий, заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Это безобразие. Такие вещи говорить просто нельзя, потому что они противоречат нашим общим с агентством пониманиям. Я встречался с генеральным директором на днях, с Гросси, и предупредил его, что если такие вещи останутся в тексте, это будет иметь очень неприятные последствия", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил Ульянов, последний на данный момент доклад Гросси, вышедший в сентябре, содержал положения, вызвавшие возмущение российской стороны. В частности, там говорилось о том, что якобы наличие военнослужащих на ЗАЭС и некоего военного имущества подрывает ядерную безопасность.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
