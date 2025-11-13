Рейтинг@Mail.ru
Ульянов осудил доклад МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС
15:36 13.11.2025 (обновлено: 16:01 13.11.2025)
Ульянов осудил доклад МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС
Ульянов осудил доклад МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС
в мире, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Вена, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Ульянов осудил доклад МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС

Ульянов: неприемлемые вещи в докладах Гросси по ЗАЭС повлекут последствия

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российская сторона предупредила гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, что неприемлемые вещи в его докладах о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) не останутся без последствий, заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Это безобразие. Такие вещи говорить просто нельзя, потому что они противоречат нашим общим с агентством пониманиям. Я встречался с генеральным директором на днях, с Гросси, и предупредил его, что если такие вещи останутся в тексте, это будет иметь очень неприятные последствия", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил Ульянов, последний на данный момент доклад Гросси, вышедший в сентябре, содержал положения, вызвавшие возмущение российской стороны. В частности, там говорилось о том, что якобы наличие военнослужащих на ЗАЭС и некоего военного имущества подрывает ядерную безопасность.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
МИД России обвинил МАГАТЭ в политических передергиваниях
19 сентября, 20:04
 
В мире, Вена, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
 
 
