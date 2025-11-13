https://ria.ru/20251113/uljanov-2054777661.html
Постпред в Вене прокомментировал договор о запрете ядерных испытаний
В ближайшее время не приходится ожидать вступления в силу договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, сообщил постпред РФ при международных организациях РИА Новости, 13.11.2025
Ульянов: договор о запрете ядерных испытаний не вступит в силу в ближайшее время