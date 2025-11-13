Рейтинг@Mail.ru
15:20 13.11.2025
Постпред в Вене прокомментировал договор о запрете ядерных испытаний
в мире
россия
вена
сша
михаил ульянов (дипломат)
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
вена
сша
в мире, россия, вена, сша, михаил ульянов (дипломат), межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, Россия, Вена, США, Михаил Ульянов (дипломат), межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В ближайшее время не приходится ожидать вступления в силу договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Всего четыре страны должны ратифицировать (договор - ред.). Это такие страны, в том числе как США, но там же в этом списке есть Китай, который тоже не ратифицировал (договор - ред.). Поэтому ожидать в ближайшем будущем какого-то решения, вступления в силу, честно говоря, не приходится", - сказал Ульянов в эфире "России 24".
США могут перейти к полноценным ядерным испытаниям, считает Ульянов
В миреРоссияВенаСШАМихаил Ульянов (дипломат)межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
