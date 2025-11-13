Рейтинг@Mail.ru
На Украине хотят запретить брать на госслужбу людей с гражданством России - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054853690.html
На Украине хотят запретить брать на госслужбу людей с гражданством России
На Украине хотят запретить брать на госслужбу людей с гражданством России - РИА Новости, 13.11.2025
На Украине хотят запретить брать на госслужбу людей с гражданством России
Кабмин Украины согласовал законопроект, которым предлагается запретить брать на госслужбу или на работу в органы местного самоуправлению людей, имеющих... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T19:51:00+03:00
2025-11-13T19:51:00+03:00
в мире
украина
россия
алексей гончаренко
денис шмыгаль
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eea235dc13de1d49fd683f6821d0686c.jpg
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026736982.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_f10efdb9cc3af90fe30be9f798ebb9a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, алексей гончаренко, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
На Украине хотят запретить брать на госслужбу людей с гражданством России

На Украине хотят запретить брать на госслужбу людей, имеющих гражданство РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Кабмин Украины согласовал законопроект, которым предлагается запретить брать на госслужбу или на работу в органы местного самоуправлению людей, имеющих гражданство РФ, сообщил в четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Правительство согласовало законопроект о требованиях к гражданству на государственной службе. Что предлагается. Запрет приема на государственную службу или работу в органах местного самоуправления для лиц, имеющих гражданство государства-агрессора или оккупанта. Исключение - граждане Украины, которые принудительно получили российские паспорта", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Теперь документ должен быть внесен в Верховную раду и рассмотрен на заседании парламента.
Осенью 2022 года в Верховную раду был внесен инициированный тогдашним премьером Украины Денисом Шмыгалем законопроект, предлагающий привлекать к уголовной ответственности госслужащих за получение российского гражданства.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Российский и украинский паспорт - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
На Украине предложили лишать гражданства тех, кто поддерживает Россию
2 июля, 14:23
 
В миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоДенис ШмыгальВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала