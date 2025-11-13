На Украине хотят запретить брать на госслужбу людей с гражданством России

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Кабмин Украины согласовал законопроект, которым предлагается запретить брать на госслужбу или на работу в органы местного самоуправлению людей, имеющих гражданство РФ, сообщил в четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.