На Украине хотят запретить брать на госслужбу людей с гражданством России

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Кабмин Украины согласовал законопроект, которым предлагается запретить брать на госслужбу или на работу в органы местного самоуправлению людей, имеющих гражданство РФ, сообщил в четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Правительство согласовало законопроект о требованиях к гражданству на государственной службе. Что предлагается. Запрет приема на государственную службу или работу в органах местного самоуправления для лиц, имеющих гражданство государства-агрессора или оккупанта. Исключение - граждане Украины, которые принудительно получили российские паспорта", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Теперь документ должен быть внесен в Верховную раду и рассмотрен на заседании парламента.
Осенью 2022 года в Верховную раду был внесен инициированный тогдашним премьером Украины Денисом Шмыгалем законопроект, предлагающий привлекать к уголовной ответственности госслужащих за получение российского гражданства.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.