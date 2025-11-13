https://ria.ru/20251113/ubiystvo-2054777174.html
Группу военных ВСУ заподозрили в убийстве 14 жителей под Купянском
Группу военных ВСУ заподозрили в убийстве 14 жителей под Купянском - РИА Новости, 13.11.2025
Группу военных ВСУ заподозрили в убийстве 14 жителей под Купянском
Семерых украинских военных подозревают в убийстве 14 человек и мародерстве в Купянском районе Харьковской области, заявил журналистам заместитель главы... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:18:00+03:00
2025-11-13T15:18:00+03:00
2025-11-13T15:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151822/39/1518223940_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_533e32cd6bfe445db742d80bfd0decb0.jpg
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054650170.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151822/39/1518223940_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_cfcde6652dae685dad74a631c759816e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина
Группу военных ВСУ заподозрили в убийстве 14 жителей под Купянском
Лисняк: семерых военных ВСУ заподозрили в убийстве 14 жителей под Купянском