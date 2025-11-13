Рейтинг@Mail.ru
Группу военных ВСУ заподозрили в убийстве 14 жителей под Купянском
13.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 13.11.2025
Группу военных ВСУ заподозрили в убийстве 14 жителей под Купянском
Группу военных ВСУ заподозрили в убийстве 14 жителей под Купянском
Семерых украинских военных подозревают в убийстве 14 человек и мародерстве в Купянском районе Харьковской области, заявил журналистам заместитель главы... РИА Новости, 13.11.2025
Группу военных ВСУ заподозрили в убийстве 14 жителей под Купянском

Лисняк: семерых военных ВСУ заподозрили в убийстве 14 жителей под Купянском

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Семерых украинских военных подозревают в убийстве 14 человек и мародерстве в Купянском районе Харьковской области, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"Благодаря предоставленной информации от граждан, сотрудниками управления (УВД Харьковской области – ред.) была разоблачена преступная группа, состоящая из семи боевиков незаконных вооруженных формирований Украины, причастная к убийствам мирных жителей с целью мародерства на территории Купянского района. На их счету более 14 убийств гражданского населения", - заявил Лисняк.
