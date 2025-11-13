https://ria.ru/20251113/toplivo-2054725294.html
Запасы топлива созданы во всех муниципалитетах Архангельской области
Запасы топлива созданы во всех муниципалитетах Архангельской области - РИА Новости, 13.11.2025
Запасы топлива созданы во всех муниципалитетах Архангельской области
Нормативные запасы топлива созданы во всех муниципалитетах Архангельской области, острых вопросов в ходе подготовки к зиме не возникало, доложил губернатор... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:54:00+03:00
2025-11-13T12:54:00+03:00
2025-11-13T12:54:00+03:00
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
игорь руденя
архангельск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579713279_0:0:3395:1911_1920x0_80_0_0_7add578a176a9edcc263bc8066d3fa55.jpg
https://ria.ru/20251105/konferentsiya-2053030485.html
https://ria.ru/20251110/podderzhka-2053971286.html
архангельская область
архангельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579713279_653:0:3382:2047_1920x0_80_0_0_a34c5ab40cad5c9d3ae2f02c20bb2306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, александр цыбульский, игорь руденя, архангельск
Архангельская область, Архангельская область, Александр Цыбульский, Игорь Руденя, Архангельск
Запасы топлива созданы во всех муниципалитетах Архангельской области
Нормативные запасы топлива созданы во всех муниципалитетах Архангельской области
АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноя – РИА новости. Нормативные запасы топлива созданы во всех муниципалитетах Архангельской области, острых вопросов в ходе подготовки к зиме не возникало, доложил губернатор Александр Цыбульский на совещании под руководством полпреда в СЗФО Игоря Рудени.
Готовность регионов Северо-Запада России к зиме обсудили на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщил Цыбульский, подготовка к осенне-зимнему сезону в регионе проходит в штатном режиме.
"Острых вопросов в ходе подготовки не возникало. Нормативные запасы топлива созданы во всех муниципалитетах. Завершаем работу по получению муниципалитетами паспортов готовности", – сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности поставлено 20,4 тысячи тонн каменного угля и 12,2 тысячи тонн дизельного топлива, что обеспечит работу объектов энергетики на этих территориях в зимний период.
Для ликвидации аварийных ситуаций в регионе сформированы 466 аварийно-восстановительных бригад общей численностью 2,4 тысячи человек, подготовлены более 1,2 тысячи единиц автомобильной и специальной техники.
Для обеспечения надежности энергоснабжения на территории муниципальных образований региона создана база из 678 резервных источников электропитания, в том числе 416 стационарных и 262 передвижных. В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах также сформированы аварийные бригады и созданы запасы материально-технических средств.