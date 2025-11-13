Рейтинг@Mail.ru
Запасы топлива созданы во всех муниципалитетах Архангельской области
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
12:54 13.11.2025
Запасы топлива созданы во всех муниципалитетах Архангельской области
Запасы топлива созданы во всех муниципалитетах Архангельской области - РИА Новости, 13.11.2025
Запасы топлива созданы во всех муниципалитетах Архангельской области
Нормативные запасы топлива созданы во всех муниципалитетах Архангельской области, острых вопросов в ходе подготовки к зиме не возникало, доложил губернатор... РИА Новости, 13.11.2025
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
игорь руденя
архангельск
архангельская область
архангельск
Новости
Запасы топлива созданы во всех муниципалитетах Архангельской области

Нормативные запасы топлива созданы во всех муниципалитетах Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноя – РИА новости. Нормативные запасы топлива созданы во всех муниципалитетах Архангельской области, острых вопросов в ходе подготовки к зиме не возникало, доложил губернатор Александр Цыбульский на совещании под руководством полпреда в СЗФО Игоря Рудени.
Готовность регионов Северо-Запада России к зиме обсудили на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщил Цыбульский, подготовка к осенне-зимнему сезону в регионе проходит в штатном режиме.
Историю гражданской войны обсуждают на конференции в Архангельске
5 ноября, 17:52
Историю гражданской войны обсуждают на конференции в Архангельске
5 ноября, 17:52
"Острых вопросов в ходе подготовки не возникало. Нормативные запасы топлива созданы во всех муниципалитетах. Завершаем работу по получению муниципалитетами паспортов готовности", – сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности поставлено 20,4 тысячи тонн каменного угля и 12,2 тысячи тонн дизельного топлива, что обеспечит работу объектов энергетики на этих территориях в зимний период.
Для ликвидации аварийных ситуаций в регионе сформированы 466 аварийно-восстановительных бригад общей численностью 2,4 тысячи человек, подготовлены более 1,2 тысячи единиц автомобильной и специальной техники.
Для обеспечения надежности энергоснабжения на территории муниципальных образований региона создана база из 678 резервных источников электропитания, в том числе 416 стационарных и 262 передвижных. В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах также сформированы аварийные бригады и созданы запасы материально-технических средств.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Более 110 архангельских предпринимателей получили поддержку экспорта
10 ноября, 16:00
 
Архангельская область
 
 
