АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноя – РИА новости. Нормативные запасы топлива созданы во всех муниципалитетах Архангельской области, острых вопросов в ходе подготовки к зиме не возникало, доложил губернатор Александр Цыбульский на совещании под руководством полпреда в СЗФО Игоря Рудени.

Готовность регионов Северо-Запада России к зиме обсудили на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщил Цыбульский, подготовка к осенне-зимнему сезону в регионе проходит в штатном режиме.

"Острых вопросов в ходе подготовки не возникало. Нормативные запасы топлива созданы во всех муниципалитетах. Завершаем работу по получению муниципалитетами паспортов готовности", – сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности поставлено 20,4 тысячи тонн каменного угля и 12,2 тысячи тонн дизельного топлива, что обеспечит работу объектов энергетики на этих территориях в зимний период.

Для ликвидации аварийных ситуаций в регионе сформированы 466 аварийно-восстановительных бригад общей численностью 2,4 тысячи человек, подготовлены более 1,2 тысячи единиц автомобильной и специальной техники.