Токаев после визита в Россию направил Путину письмо
Токаев после визита в Россию направил Путину письмо - РИА Новости, 13.11.2025
Токаев после визита в Россию направил Путину письмо
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после государственного визита в РФ направил президенту России Владимиру Путину письмо благодарности, отметив атмосферу... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
россия
казахстан
Токаев после визита в Россию направил Путину письмо
Токаев после госвизита в Россию направил письмо благодарности Путину