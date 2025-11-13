Рейтинг@Mail.ru
Токаев после визита в Россию направил Путину письмо - РИА Новости, 13.11.2025
20:54 13.11.2025
Токаев после визита в Россию направил Путину письмо
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после государственного визита в РФ направил президенту России Владимиру Путину письмо благодарности, отметив атмосферу...
Токаев после визита в Россию направил Путину письмо

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
АСТАНА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после государственного визита в РФ направил президенту России Владимиру Путину письмо благодарности, отметив атмосферу доверия и открытости, способствовавшую успеху поездки, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера.
"Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана", - отметил Токаев в своем письме, текст которого приводит пресс-служба.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева
27 октября, 13:04
 
