Токаев: договор о всеобъемлющем партнерстве усилит сотрудничество с Россией

АСТАНА, 13 ноя — РИА Новости. Декларация о всеобъемлющем партнерстве укрепит взаимодействие Москвы и Астаны, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«
"Особое значение имеет Декларация о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Данный документ значительно усилит многогранное сотрудничество между нашими странами", — написал он в письме российскому лидеру Владимиру Путину.
Токаев также отметил атмосферу доверия и открытости, способствовавшую успеху поездки в Москву.
Президент Казахстана 11-12 ноября посетил Россию с государственным визитом. Во вторник он обсудил с Путиным стратегическое партнерство стран.
В среду лидеры продолжили переговоры и затронули тему взаимодействия в экономике и энергетике, в онлайн-формате приняли участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, подписали пакет документов и Декларацию о стратегическом партнерстве. Также Путин дал от своего имени государственный обед по случаю визита Токаева.
Межгосударственные отношения России и Казахстана
Основные положения Декларации
- Москва и Астана договорились поддерживать высокую динамику политических контактов на всех уровнях.
- Россия в полном объеме выполнит обязательства по строительству первой АЭС в Казахстане.
- Планируется продвигать русский язык как средство межгосударственного общения в СНГ, развивать сотрудничество на Байконуре.
- Страны исходят из того, что обеспечивать безопасность в ущерб других нельзя, выступают за построение многополярного миропорядка.
- Государства поддерживают создание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, готовы работать над интеграционными процессами, включая либерализацию торговых отношений.
- Стороны продолжат развивать общие рынки в рамках ЕАЭС, решать задачи повышения конкурентоспособности экономик, расширять финансовое сотрудничество и использование нацвалют.
- Россия и Казахстан будут формировать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов и реализации совместных проектов, продолжат сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров.
- Москва и Астана будут улучшать условия пребывания граждан стран на территории друг друга.
- Страны договорились взаимодействовать для сохранения водных ресурсов Каспийского моря с учетом проблемы обмеления.