Токаев: договор о всеобъемлющем партнерстве усилит сотрудничество с Россией

В среду лидеры продолжили переговоры и затронули тему взаимодействия в экономике и энергетике, в онлайн-формате приняли участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, подписали пакет документов и Декларацию о стратегическом партнерстве. Также Путин дал от своего имени государственный обед по случаю визита Токаева.