Рейтинг@Mail.ru
Токаев: договор о всеобъемлющем партнерстве усилит сотрудничество с Россией - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 13.11.2025 (обновлено: 22:05 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/tokaev-2054862157.html
Токаев: договор о всеобъемлющем партнерстве усилит сотрудничество с Россией
Токаев: договор о всеобъемлющем партнерстве усилит сотрудничество с Россией - РИА Новости, 13.11.2025
Токаев: договор о всеобъемлющем партнерстве усилит сотрудничество с Россией
Декларация о всеобъемлющем партнерстве укрепит взаимодействие Москвы и Астаны, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T20:45:00+03:00
2025-11-13T22:05:00+03:00
в мире
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054543702_0:306:3038:2014_1920x0_80_0_0_a2c2ab19bf4f9c263ac865e5e84ae0ee.jpg
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015288328.html
https://ria.ru/20251112/putin-2054530043.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Переговоры Путина и Токаева в Кремле
Переговоры Путина и Токаева в Кремле. Москва и Астана – ближайшие партнеры, друзья и союзники, это подтверждается конкретными делами, подчеркнул президент России.
2025-11-13T20:45
true
PT1M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054543702_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_8751f6450819e8fdec0f63c367cb8724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев: договор о всеобъемлющем партнерстве усилит сотрудничество с Россией

Токаев: Декларация о партнерстве усилит сотрудничество России и Казахстана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 13 ноя — РИА Новости. Декларация о всеобъемлющем партнерстве укрепит взаимодействие Москвы и Астаны, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«
"Особое значение имеет Декларация о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Данный документ значительно усилит многогранное сотрудничество между нашими странами", — написал он в письме российскому лидеру Владимиру Путину.
Токаев также отметил атмосферу доверия и открытости, способствовавшую успеху поездки в Москву.
Президент Казахстана 11-12 ноября посетил Россию с государственным визитом. Во вторник он обсудил с Путиным стратегическое партнерство стран.
В среду лидеры продолжили переговоры и затронули тему взаимодействия в экономике и энергетике, в онлайн-формате приняли участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, подписали пакет документов и Декларацию о стратегическом партнерстве. Также Путин дал от своего имени государственный обед по случаю визита Токаева.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Казахстана
9 мая, 03:04

Основные положения Декларации

  • Москва и Астана договорились поддерживать высокую динамику политических контактов на всех уровнях.
  • Россия в полном объеме выполнит обязательства по строительству первой АЭС в Казахстане.
  • Планируется продвигать русский язык как средство межгосударственного общения в СНГ, развивать сотрудничество на Байконуре.
  • Страны исходят из того, что обеспечивать безопасность в ущерб других нельзя, выступают за построение многополярного миропорядка.
  • Государства поддерживают создание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, готовы работать над интеграционными процессами, включая либерализацию торговых отношений.
  • Стороны продолжат развивать общие рынки в рамках ЕАЭС, решать задачи повышения конкурентоспособности экономик, расширять финансовое сотрудничество и использование нацвалют.
  • Россия и Казахстан будут формировать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов и реализации совместных проектов, продолжат сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров.
  • Москва и Астана будут улучшать условия пребывания граждан стран на территории друг друга.
  • Страны договорились взаимодействовать для сохранения водных ресурсов Каспийского моря с учетом проблемы обмеления.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин назвал Декларацию о стратегическом сотрудничестве важным итогом
12 ноября, 16:38
 
В миреРоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала