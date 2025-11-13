Государственный визит президента Казахстана в Россию завершился

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Завершился государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, в аэропорту его провожал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, сообщили в пресс-службе президента Казахстана.
"Завершился государственный визит президента Казахстана в Российскую Федерацию. В аэропорту Внуково Президента Касым-Жомарта Токаева проводили заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и другие официальные лица", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходили в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.
