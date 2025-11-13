Темрезов: КЧР и Оман будут развивать общие проекты

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Карачаево-Черкесия будет развивать совместные проекты с султанатом Оман, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

В составе официальной российской делегации он отправился на бизнес-форум и бизнес-миссию Россия-Оман в город Маскат.

"Бизнес-миссия приурочена к 40-летию установления дипломатических отношений между странами и направлена на укрепление стратегического партнерства, развитие торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия России и Омана", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.

Глава региона встретился с министром торговли, промышленности и привлечения инвестиций Султаната Оман Кайсом бин Мохаммедом аль-Юсефом. Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с практической реализацией целей бизнес-форума Россия – Оман по расширению торговых и инвестиционных связей.

"Рассказал министру о потенциальных возможностях делового сотрудничества Карачаево-Черкесии с султанатом Оман в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма", – заявил Темрезов.

Также в рамках бизнес-форума Темрезов и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин приняли участие в переговорах с аль-Юсефом. Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в транспортно-логистической сфере, в энергетике и туризме. Еще одно перспективное направление – обмен опытом в сфере жилищного строительства.

"Форум проходит в рамках бизнес-миссии в составе представителей российских официальных и деловых кругов. Форум задает старт новому этапу в партнерстве наших стран, открывая горизонты для укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и прямого взаимодействия между регионами и бизнесом", – заявил Темрезов.

Глава региона стал участником пленарной сессии "Россия – Оман: взгляд в будущее". По ее итогам Темрезов подчеркнул – Карачаево-Черкесия также заинтересована в расширении перспектив сотрудничества с султанатом.

"Мы ценим атмосферу дружбы и доверия, которая сложилась между нашими государствами. Имея успешный опыт сотрудничества со странами исламского мира, в частности, в поставках халяльной продукции, мы заинтересованы в дальнейшем укреплении прямых связей", – написал глава республики.

Он предложил развивать совместные проекты в сельском хозяйстве, легкой промышленности, туризме.