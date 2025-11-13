Премьер Украины заявила о готовящемся аудите всех госкомпаний

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко на фоне коррупционного скандала в энергетике заявила о готовящемся аудите всех государственных компаний.

"Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности, энергетическим. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.

Позже она уточнила, что кабмин поручил провести комплексную проверку крупнейших госпредприятий, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности. По ее словам, наблюдательные советы компаний "Нафтогаз Украины", "Укроборонпром", "Украинские железные дороги", "Укргидроэнерго" и государственных банков могут осуществить анализ деятельности исполнительных органов компаний.

"В случае выявления нарушений — принять дополнительные меры для усиления контроля и проинформировать правительство. А также обеспечить надлежащее и неотложное реагирование на сообщения от правоохранительных органов о правонарушениях в отношении должностных лиц этих акционерных обществ. Параллельно Государственная аудиторская служба проведет государственный финансовый контроль крупных предприятий госсектор", - добавила Свириденко.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.