Премьер Украины заявила о готовящемся аудите всех госкомпаний

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко на фоне коррупционного скандала в энергетике заявила о готовящемся аудите всех государственных компаний.
"Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности, энергетическим. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
Позже она уточнила, что кабмин поручил провести комплексную проверку крупнейших госпредприятий, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности. По ее словам, наблюдательные советы компаний "Нафтогаз Украины", "Укроборонпром", "Украинские железные дороги", "Укргидроэнерго" и государственных банков могут осуществить анализ деятельности исполнительных органов компаний.
"В случае выявления нарушений — принять дополнительные меры для усиления контроля и проинформировать правительство. А также обеспечить надлежащее и неотложное реагирование на сообщения от правоохранительных органов о правонарушениях в отношении должностных лиц этих акционерных обществ. Параллельно Государственная аудиторская служба проведет государственный финансовый контроль крупных предприятий госсектор", - добавила Свириденко.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
