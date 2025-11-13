Рейтинг@Mail.ru
Семья пропавшего пловца Свечникова расклеивает листовки по Турции
13:39 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/svechnikov-2054740986.html
Семья пропавшего пловца Свечникова расклеивает листовки по Турции
николай свечников
спорт
плавание
/20251104/svechnikov-2052807844.html
2025
николай свечников, спорт, плавание
Николай Свечников, Спорт, Плавание
Семья пропавшего пловца Свечникова расклеивает листовки по Турции

Семья Свечникова расклеивает листовки по Турции в надежде найти очевидцев

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова Галина сообщила РИА Новости, что они с родственницей Аленой Караман распространяют в Турции листовки о пропаже сына с целью найти очевидцев.
Ранее Свечникова сообщила РИА Новости, что заплатит вознаграждение в размере 1 млн рублей нашедшему сына.
"Алена на пароме отправилась с листовками. Распространяем их по Турции. Надеемся найти очевидцев, пока с нами никто не связывался", - сказала Свечникова.
Свечников пропал 24 августа во время заплыва через пролив Босфор в Турции. Он один из почти 3000 участников не добрался до финиша. Пропажу пловца заметили только спустя несколько часов.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Компенсация не является приоритетом для семьи Свечникова, заявил адвокат
4 ноября, 17:24
 
Николай СвечниковСпортПлавание
 
