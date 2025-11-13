Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 продолжат обсуждать варианты финансирования Украины - РИА Новости, 13.11.2025
00:29 13.11.2025
Страны G7 продолжат обсуждать варианты финансирования Украины
Страны G7 продолжат обсуждать варианты финансирования Украины
2025-11-13T00:29:00+03:00
2025-11-13T00:29:00+03:00
2025
Страны G7 продолжат обсуждать варианты финансирования Украины

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Страны G7 продолжают обсуждать варианты финансирования Украины, в том числе координированное использование замороженных активов РФ, говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав МИД G7.
"Мы приняли к сведению продолжающиеся обсуждения по широкому спектру вариантов финансирования, включая скоординированное дальнейшее использование замороженных суверенных активов России в наших юрисдикциях для оказания поддержки Украине", - сказано в документе.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
