"Без этого не победить". Какую тайну перед смертью раскрыл старец Илий

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Опытный духовник и подвижник, схиархимандрит Илий помог многим людям найти дорогу в жизни, сделать правильный выбор, прийти к Богу. Духовный авторитет старца был так велик, что к нему прислушиваются даже после его кончины. Особенно вспоминают последние пророчества — те, что касались судьбы России, ее предстоящих скорбей и радостей.
"Тихо и без страха"
Старец покинул этот мир более полугода назад. Уходил тихо и мирно. "От него исходило такое спокойствие, такая благодать, тепло", – вспоминала о последней ночи Илия его келейница инокиня Анна.
Схиархимандрит Илий
Все это время она неотлучно находилась подле него. В какой-то момент старец взял Анну за руку, крепко сжал и очень долго держал. Казалось, что с каждым вздохом он все больше и больше отдалялся от здешних мест. Но руки не отпустил.
"Потихонечку угасал, — рассказывала журналистам келейница. — Знаете, как свеча угасает. Тихо, спокойно, безо всякого страха".
В последние часы старец беспрерывно что-то шептал. Молитву? А может, что-то другое? Разобрать слова было невозможно. Но лично знавший схиархимандрита глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов уверен, что батюшка умер с именем России на устах.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери во Владивостоке
Священнослужитель во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери во Владивостоке
Испытания свыше
По воспоминаниям общественного деятеля, в последние месяцы своей жизни батюшка часто обращался к судьбе Отечества. Он свято верил, что страна идет по тернистому пути, но после всех тягот и невзгод наступит ее очищение и возвращение к истокам.
"Он говорил об этом с твердостью, словно повторял не мнение, а откровение, — рассказывал Фролов.
Для самого же старца тема борьбы всегда относилась к миру не внешнему, а внутреннему. Он смотрел на происходящие в жизни события как на противостояние добра и зла. А поле их битвы, выражаясь словами Достоевского, — душа человеческая.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Старец неизменно подчеркивал: всякое испытание дается человеку для того, чтобы вспомнить о своих корнях — вере, культуре, истории. То же и в отношении страны в целом.
"Других вариантов нет"
Именно поэтому путь к настоящему миру, был уверен схиархимандрит Илий, лежит не только через внешние, но и — что гораздо важнее — внутренние победы. Незадолго до смерти старец рассказал о трех духовных условиях, что должна выполнить Россия. Без этого обрести подлинное благополучие невозможно.
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве
Первое и главное — хранить православную веру. Старец напоминал: духовное отречение когда-то уже привело к великой трагедии — люди отвернулись от Бога и вместо него приняли "красную" идеологию.
Второе условие касалось воссоединения народов исторической Руси. Он называл Россию "триединой": Великой, Белой и Малой. По его мнению, разорванная когда-то связь "славянских братьев" восстановится через покаяние и любовь.
Третье условие было одновременно символично и буквально — "погребение своего прошлого". Батюшка имел в виду "нетленные мощи" Ленина, что вот уже век "покоятся" в самом сердце России. Он считал, что страна не сможет полноценно возродиться, пока не избавиться от "теней" идеологического прошлого.
Но этот момент, безусловно, настанет. И нынешний непростой этап — важная веха на пути к духовному благополучию.
"Могу твердо сказать, что с самого начала СВО, в последнее время особенно, он говорил о том, что Россию ждет только победа — и никаких других вариантов. И это было у него рефреном", — поделился в одном из интервью Кирилл Фролов.
"Невидимое оружие"
Будущий старец Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился 8 марта 1932-го в селе Становой Колодезь (Орловская область) в крестьянской семье. Родители — необразованные, но глубоко верующие — воспитывали сына в духе христианского благочестия.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
А в 1943-м с юным Алексеем произошел удивительный случай, о котором тот впоследствии нечасто рассказывал, но всегда помнил.
В погожий летний день он гулял по лесу. Неожиданно какая-то невидимая сила остановила возле вороха листьев, как признавался потом старец. Он разворошил их и увидел офицерский планшет с немецкими штабными картами. Алексей отнес их в сельсовет. А много позже, когда закончилась война, узнал, те карты помогли советскому командованию сорвать планы врага.
"Я много размышлял об этом и пришел к выводу, что Господь использовал меня как орудие для защиты Своего святого дома", — рассуждал в одном из интервью старец.
© РИА Новости / Сергей Мокроусов | Перейти в медиабанкСхиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий
Схиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий
В 20 лет он твердо решил идти по духовному пути. Поступил в Саратовскую духовную семинарию, затем в Ленинградскую духовную академию. В 1966-м принял постриг с именем Илий. Несколько лет провел иноком на Афоне. А с 1989-го стал духовником братии знаменитой Оптиной пустыни.