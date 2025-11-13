Рейтинг@Mail.ru
"Без этого не победить". Какую тайну перед смертью раскрыл старец Илий
13.11.2025
"Без этого не победить". Какую тайну перед смертью раскрыл старец Илий
"Без этого не победить". Какую тайну перед смертью раскрыл старец Илий

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Опытный духовник и подвижник, схиархимандрит Илий помог многим людям найти дорогу в жизни, сделать правильный выбор, прийти к Богу. Духовный авторитет старца был так велик, что к нему прислушиваются даже после его кончины. Особенно вспоминают последние пророчества — те, что касались судьбы России, ее предстоящих скорбей и радостей.

"Тихо и без страха"

Старец покинул этот мир более полугода назад. Уходил тихо и мирно. "От него исходило такое спокойствие, такая благодать, тепло", – вспоминала о последней ночи Илия его келейница инокиня Анна.
Все это время она неотлучно находилась подле него. В какой-то момент старец взял Анну за руку, крепко сжал и очень долго держал. Казалось, что с каждым вздохом он все больше и больше отдалялся от здешних мест. Но руки не отпустил.
"Потихонечку угасал, — рассказывала журналистам келейница. — Знаете, как свеча угасает. Тихо, спокойно, безо всякого страха".
В последние часы старец беспрерывно что-то шептал. Молитву? А может, что-то другое? Разобрать слова было невозможно. Но лично знавший схиархимандрита глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов уверен, что батюшка умер с именем России на устах.
Испытания свыше

По воспоминаниям общественного деятеля, в последние месяцы своей жизни батюшка часто обращался к судьбе Отечества. Он свято верил, что страна идет по тернистому пути, но после всех тягот и невзгод наступит ее очищение и возвращение к истокам.
"Он говорил об этом с твердостью, словно повторял не мнение, а откровение, — рассказывал Фролов.
Для самого же старца тема борьбы всегда относилась к миру не внешнему, а внутреннему. Он смотрел на происходящие в жизни события как на противостояние добра и зла. А поле их битвы, выражаясь словами Достоевского, — душа человеческая.
Старец неизменно подчеркивал: всякое испытание дается человеку для того, чтобы вспомнить о своих корнях — вере, культуре, истории. То же и в отношении страны в целом.

"Других вариантов нет"

Именно поэтому путь к настоящему миру, был уверен схиархимандрит Илий, лежит не только через внешние, но и — что гораздо важнее — внутренние победы. Незадолго до смерти старец рассказал о трех духовных условиях, что должна выполнить Россия. Без этого обрести подлинное благополучие невозможно.
Первое и главное — хранить православную веру. Старец напоминал: духовное отречение когда-то уже привело к великой трагедии — люди отвернулись от Бога и вместо него приняли "красную" идеологию.
Второе условие касалось воссоединения народов исторической Руси. Он называл Россию "триединой": Великой, Белой и Малой. По его мнению, разорванная когда-то связь "славянских братьев" восстановится через покаяние и любовь.
Третье условие было одновременно символично и буквально — "погребение своего прошлого". Батюшка имел в виду "нетленные мощи" Ленина, что вот уже век "покоятся" в самом сердце России. Он считал, что страна не сможет полноценно возродиться, пока не избавиться от "теней" идеологического прошлого.
Но этот момент, безусловно, настанет. И нынешний непростой этап — важная веха на пути к духовному благополучию.
"Могу твердо сказать, что с самого начала СВО, в последнее время особенно, он говорил о том, что Россию ждет только победа — и никаких других вариантов. И это было у него рефреном", — поделился в одном из интервью Кирилл Фролов.

"Невидимое оружие"

Будущий старец Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился 8 марта 1932-го в селе Становой Колодезь (Орловская область) в крестьянской семье. Родители — необразованные, но глубоко верующие — воспитывали сына в духе христианского благочестия.
А в 1943-м с юным Алексеем произошел удивительный случай, о котором тот впоследствии нечасто рассказывал, но всегда помнил.
В погожий летний день он гулял по лесу. Неожиданно какая-то невидимая сила остановила возле вороха листьев, как признавался потом старец. Он разворошил их и увидел офицерский планшет с немецкими штабными картами. Алексей отнес их в сельсовет. А много позже, когда закончилась война, узнал, те карты помогли советскому командованию сорвать планы врага.
"Я много размышлял об этом и пришел к выводу, что Господь использовал меня как орудие для защиты Своего святого дома", — рассуждал в одном из интервью старец.
В 20 лет он твердо решил идти по духовному пути. Поступил в Саратовскую духовную семинарию, затем в Ленинградскую духовную академию. В 1966-м принял постриг с именем Илий. Несколько лет провел иноком на Афоне. А с 1989-го стал духовником братии знаменитой Оптиной пустыни.
 
 
 
