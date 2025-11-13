"Без этого не победить". Какую тайну перед смертью раскрыл старец Илий

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Опытный духовник и подвижник, схиархимандрит Илий помог многим людям найти дорогу в жизни, сделать правильный выбор, прийти к Богу. Духовный авторитет старца был так велик, что к нему прислушиваются даже после его кончины. Особенно вспоминают последние пророчества — те, что касались судьбы России, ее предстоящих скорбей и радостей.

"Тихо и без страха"

Старец покинул этот мир более полугода назад. Уходил тихо и мирно. "От него исходило такое спокойствие, такая благодать, тепло", – вспоминала о последней ночи Илия его келейница инокиня Анна.

Все это время она неотлучно находилась подле него. В какой-то момент старец взял Анну за руку, крепко сжал и очень долго держал. Казалось, что с каждым вздохом он все больше и больше отдалялся от здешних мест. Но руки не отпустил.

"Потихонечку угасал, — рассказывала журналистам келейница. — Знаете, как свеча угасает. Тихо, спокойно, безо всякого страха".

В последние часы старец беспрерывно что-то шептал. Молитву? А может, что-то другое? Разобрать слова было невозможно. Но лично знавший схиархимандрита глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов уверен, что батюшка умер с именем России на устах.

Испытания свыше

По воспоминаниям общественного деятеля, в последние месяцы своей жизни батюшка часто обращался к судьбе Отечества. Он свято верил, что страна идет по тернистому пути, но после всех тягот и невзгод наступит ее очищение и возвращение к истокам.

"Он говорил об этом с твердостью, словно повторял не мнение, а откровение, — рассказывал Фролов.

Для самого же старца тема борьбы всегда относилась к миру не внешнему, а внутреннему. Он смотрел на происходящие в жизни события как на противостояние добра и зла. А поле их битвы, выражаясь словами Достоевского, — душа человеческая.

Старец неизменно подчеркивал: всякое испытание дается человеку для того, чтобы вспомнить о своих корнях — вере, культуре, истории. То же и в отношении страны в целом.

"Других вариантов нет"

Именно поэтому путь к настоящему миру, был уверен схиархимандрит Илий, лежит не только через внешние, но и — что гораздо важнее — внутренние победы. Незадолго до смерти старец рассказал о трех духовных условиях, что должна выполнить Россия. Без этого обрести подлинное благополучие невозможно.

Первое и главное — хранить православную веру. Старец напоминал: духовное отречение когда-то уже привело к великой трагедии — люди отвернулись от Бога и вместо него приняли "красную" идеологию.

Второе условие касалось воссоединения народов исторической Руси. Он называл Россию "триединой": Великой, Белой и Малой. По его мнению, разорванная когда-то связь "славянских братьев" восстановится через покаяние и любовь.

Третье условие было одновременно символично и буквально — "погребение своего прошлого". Батюшка имел в виду "нетленные мощи" Ленина, что вот уже век "покоятся" в самом сердце России. Он считал, что страна не сможет полноценно возродиться, пока не избавиться от "теней" идеологического прошлого.

Но этот момент, безусловно, настанет. И нынешний непростой этап — важная веха на пути к духовному благополучию.

"Могу твердо сказать, что с самого начала СВО, в последнее время особенно, он говорил о том, что Россию ждет только победа — и никаких других вариантов. И это было у него рефреном", — поделился в одном из интервью Кирилл Фролов.

"Невидимое оружие"

Будущий старец Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился 8 марта 1932-го в селе Становой Колодезь (Орловская область) в крестьянской семье. Родители — необразованные, но глубоко верующие — воспитывали сына в духе христианского благочестия.

А в 1943-м с юным Алексеем произошел удивительный случай, о котором тот впоследствии нечасто рассказывал, но всегда помнил.

В погожий летний день он гулял по лесу. Неожиданно какая-то невидимая сила остановила возле вороха листьев, как признавался потом старец. Он разворошил их и увидел офицерский планшет с немецкими штабными картами. Алексей отнес их в сельсовет. А много позже, когда закончилась война, узнал, те карты помогли советскому командованию сорвать планы врага.

"Я много размышлял об этом и пришел к выводу, что Господь использовал меня как орудие для защиты Своего святого дома", — рассуждал в одном из интервью старец.