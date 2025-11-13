США нанесли еще один удар по судну в Карибском море, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военные США нанесли свой 20-й по счету удар по судну, предположительно перевозившему наркотики в Карибском море, весь экипаж уничтожен, сообщает телеканал CNN ссылкой на источники в Пентагоне.
По словам источника, операция была проведена в понедельник.
"Удар произошел в Карибском море, и четыре наркотеррориста были убиты, выживших нет", — заявил источник.
Министр обороны Пит Хегсет ранее объявил о двух воскресных ударах, 18-м и 19-м,
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.