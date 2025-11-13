Рейтинг@Mail.ru
США призвали Израиль не убивать военных ХАМАС, сообщили СМИ
15:52 13.11.2025
США призвали Израиль не убивать военных ХАМАС, сообщили СМИ
в мире, израиль, сша, рафах (провинция), дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Рафах (провинция), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
США призвали Израиль не убивать военных ХАМАС, сообщили СМИ

WP: США призвали Израиль не убивать военных ХАМАС из опасений срыва плана Трампа

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США призвали Израиль не убивать членов палестинского движения ХАМАС, укрывшихся в туннелях в городе Рафах в секторе Газа, поскольку это может сорвать план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывшего египетского чиновника, знакомого с переговорами.
По информации газеты, около 150-200 бойцов ХАМАС оказались блокированы в туннелях в палестинском городе Рафах в секторе Газа в зоне, контролируемой израильской армией в соответствии с соглашением о прекращении огня, которое вступило в силу 10 октября.
Автомобили Красного Креста - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ: обмен пленными между Израилем и ХАМАС под угрозой
Вчера, 15:11
"США подчеркнули, что Израилю следует воздержаться от того, чтобы убивать бойцов… добавив, что это подорвало бы соглашение о прекращении огня и, таким образом, погубило бы план Трампа", - пишет издание.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 израильских заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
План президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором Газа в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Нетаньяху и посол США обсудили второй этап плана по демилитаризации Газы
10 ноября, 17:21
 
