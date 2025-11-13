Рубио прокомментировал ситуацию вокруг российских активов

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. США в курсе, что некоторые европейские страны против использования российских активов для Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы Банка России как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря.
После начала спецоперации страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.
На Западе раскрыли новую выходку ЕС для кражи российских активов
11 ноября, 19:53