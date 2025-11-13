Рейтинг@Mail.ru
Рубио прокомментировал ситуацию вокруг российских активов
02:51 13.11.2025 (обновлено: 05:58 13.11.2025)
Рубио прокомментировал ситуацию вокруг российских активов
Рубио прокомментировал ситуацию вокруг российских активов - РИА Новости, 13.11.2025
Рубио прокомментировал ситуацию вокруг российских активов
США в курсе, что некоторые европейские страны против использования российских активов для Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 13.11.2025
в мире
россия
украина
сша
марко рубио
дмитрий песков
сергей лавров
евросоюз
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, марко рубио, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Марко Рубио, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет
Рубио прокомментировал ситуацию вокруг российских активов

Рубио: некоторые страны ЕС против использования российских активов для Украины

© AP Photo / Evan Vucci Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. США в курсе, что некоторые европейские страны против использования российских активов для Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы знаем об усилиях Европы, но, очевидно, есть несколько стран, которые не в восторге от этого, но это дело Европы", — сказал Рубио журналистам.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Рубио предупредил о последствиях конфискации российских активов
Вчера, 02:46
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы Банка России как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря.
После начала спецоперации страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступает во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На Западе раскрыли новую выходку ЕС для кражи российских активов
11 ноября, 19:53
 
В мире Россия Украина США Марко Рубио Дмитрий Песков Сергей Лавров Евросоюз Еврокомиссия Европейский совет
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
0
