Рубио прокомментировал ситуацию вокруг российских активов

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. США в курсе, что некоторые европейские страны против использования российских активов для Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы знаем об усилиях Европы , но, очевидно, есть несколько стран, которые не в восторге от этого, но это дело Европы", — сказал Рубио журналистам.

Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы Банка России как основу для кредита Украине . Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря.

После начала спецоперации страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.